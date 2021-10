Dva góly dal Matěj Suchý, skóroval už v 7. a 12. minutě. Horní Jiřetín se snažil zápas zvrátit, díky pozorné obraně Krupky a jejímu brankáři Stoklasovi se mu to ale nepodařilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.