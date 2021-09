FOTO: Mostecká rezerva v krajském poháru přehrála Dobroměřice

Do poháru krajského fotbalového svazu byly přihlášeny tři celky z okresu Louny. Vedle účastníků krajského přeboru Domoušic a Žatce to byly ještě Dobroměřice, hrající v A třídě. První kolo bylo pro dobroměřické zároveň kolem posledním. Nestačily v něm na rezervu Baníku Most – Souš.

Mostecké béčko (v zeleném) v zápase s Dobroměřicemi. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Utkání samotné příliš fotbalové krásy nepobralo, ale branek bylo k vidění hned pět. Ta první padla již ve 3. minutě a jejím autorem byl hostující Vintr. To druhý gól padl po pěkné akci. Po levém křídle utekl domácí obraně Stíni, naservíroval před branku Vlachovi a bylo to 0:2. Druhá branka probrala trochu domácí a přišla i jejich první šance. Reh z ní ale vytěžil jen roh. Ve 36. minutě nechala hostující obrana vyniknout Matyáše, který po sólové akci sám před gólmanem Peškem nezaváhal a snížil na rozdíl branky. Druhý poločas začali domácí aktivněji. Krátce po změně stran uvolnil Matyáš Orlta, ale ten zhruba na penaltě zakopl o míč a bylo po šanci. Opět přišlo ke slovu přísloví „nedáš, dostaneš.“ Kavický našel křížnu přihrávkou Vlacha a Most šel opět do dvoubrankového vedení. Hned po následující akci domácích padla další branka. Do vápna se protáhl rychlý Myšák, kterého doslova sestřelil Čepek a kopala se penalta. Z ní Matyáš korigoval na 2:3. FOTO: Žatci v Oldřichově spadla pěna. Domácí zabrali a vyhráli 4:2 Přečíst článek › To nakonec byla i poslední branka utkání. Domácí v závěru tlačili ve snaze vyrovnat, ale zkušený soupeř těsné vedení uhájil. Do dalšího kola tak postupuje B tým Mostu – Souše. FK Dobroměřice – FK Baník Most – Souš 2:3 (1:2) Branky: 36. a 57. (z PK) Matyáš – 3. Vintr, 21. a 53. Vlach. Rozhodčí: Slívko – Suchánek, Hanzal, ŽK 0:3, 100 diváků. FK Dobroměřice: Bouček (46. Pechar) – Kočka (71. Hascear), Plachý, Vild, Rus – Myšák, Orlt, Mistoler (79. Maliňák), Pergl (46. Handlíček) – Matyáš, Reh. Baník Most-Souš: Pešek – Cicko (46. Hasil), Vintr, Christov, Čepek – Stíni, Vlček (56. Hlaváček), Wagner (63. Jansa), Vlach, Kurcin – Kavický. Jaroslav Tošner