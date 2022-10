Domácí Neštěmice neměli úplně svůj den, přesto to na celek z Mostecka stačilo. Do poločasu Český Lev vedl 2:0, hned po obrátce přidal třetí gól. Poté, co se hosté trefili do černého, narostla jim křídla. Dalších úspěšných zásahů se ale nedočkali, dospěli tak k další porážce.