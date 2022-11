Domácí povolali Jakuba s Václavem Suchým a do branky se postavil velezkušený Jakub Pokorný, který jinak hájí svatyni A týmu v divizi.

První velká šance byla k vidění už v 6. minutě. Dostal se do ní Jakub Suchý, tomu však pod nohy vlétl gólman Tomáš Liška a míč mu od kopačky vyrazil. O jeho ruce však J. Suchý přepadl a sudí Umon po chvilce váhání a dohadů nařídil penaltu. Míč si na značku pokutového kupu postavil sám postižený, ale svého protivníka v litvínovské brance nepřekonal. Ten jeho střelu vyrazil a neuspěl z dorážky ani Kalivoda. Po běžném postrkování v lounském vápně viděl Umon to, co nikdo jiný, tedy nedovolený zákrok na hráče Litvínova a pravděpodobně jako kompenzaci nařídil penaltu ve prospěch hostujícího celku. Farman byl úspěšný a Litvínov šel do vedení. O pět minut později utekl po levé straně hostující Hochel, přenesl hru na druhou stranu, kde mu nabíhal Verner, ale jeho pohotovou střelu Pokorný vyrazil na roh. Branka tak padla na druhé straně. Tentokrát to byl Kalivoda, který doběhl dlouhý pas za obranu Litvínova, ještě před zadní čárou stačil odcentrovat před branku a tady Jakub Suchý hlavou zařídil vyrovnání. Za pár minut pálil Havlíček lehce nad branku Pokorného. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Hosté byli nebezpeční hlavně zásluhou rychlonohého Vošáhlíka, ale Štourač dokázal jeho snahy eliminovat.

Bojovný fotbal pokračoval i po změně stran. Rozhodnutí vyrovnaného utkání přišlo po hodině hry. To T. Lišku v brance Litvínova překonal Černý a zajistil tak Lounům cennou výhru nad Litvínovem, který určitě nezklamal. Předváděl fyzicky náročný běhavý fotbal s dobrou kombinací. Chyběla mu jen lepší koncovka. Domácí vycházeli ze zajištěné obrany, kterou si dirigoval Pokorný. Velmi dobrý výkon odvedl Kalivoda i bratři Suchých.

Oba celky si v neúplné tabulce podržely své pozice. Louny se však v případě vítězství v dohrávce, která je na programu až v březnu příštího roku mohou o příčku posunout výše.

FK SEKO Louny B - FŠ Litvínov 2:1 (1:1)

Branky: 17. J. Suchý, 59. Černý - 11. Forman z PK. Rozhodčí: Umon - Říha, Topinka, ŽK 2:0, 30 diváků.

FK Louny B: Pokorný - Vinš, M. Dubský (46. Černý), Štourač, Alberovský (70. Ollinyk) - J. Suchý, Maurer (88. Jantoš), M. Dubský jnr., Střelec (88. Šnajdar) - Kalivoda (53. Fric),

V. Suchý.

FŠ Litvínov: T. Liška - Charamza, Šafránek, Havlíček (77. Vaculík), Mai - Vašáhlík, Ducháček (62. Mikeska), Forman (62. Vintr), Hochel, Verner - Jonáš (77. J. Liška).

Jaroslav Tošner