„Byl to náročný zápas, ale kdybychom dali v první půli nějaké góly, tak to mohlo být klidnější. Dali jsme bohužel jen jeden. Osm minut před koncem přišla zbytečná červená, trápili jsme se a nervovali až do konce. V jednu chvíli tam našemu brankáři vypadl z rukou horký brambor, smrdělo to. Naštěstí jsme to uplácali a máme důležité tři body," odfouknul si trenér Krupka Luděk Altman.