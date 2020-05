Týmy jsou rozděleny do šesti základních skupin. Prvních pět skupin má vždy čtyři účastníky, poslední jich má celkem osm. Hrají se zápasy ve skupinách a následně nadstavba s přidělenou sousední skupinou účastníků. Přihlášené kluby jsou rozděleny v závislosti na svém regionu, úrovni soutěže a dobrovolnosti přihlášení. Ve skupinách se bude hrát jednokolově.

Následovat bude semifinále s vedlejší skupinou, finále a zápas o další umístění. Poslední týmy v základní skupině odehrají pouze jeden další zápas o konečné umístění.

Skupina A a B je složená z celků z Lounska a Chomutovska, další tři skupiny jsou složené z okresů Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Most. Poslední grupa je ryze „teplická“.

Korona Cup se bude hrát také v mládežnických kategoriích. V dorostu to bude deset týmů, v žácích hned třináct týmů. Kompletní los Korona Cupu najdete na stránkách ukfs.cz/korona-cup.

V sobotu 30. května by se měl dohrávat také čtvrtfinále O pohár předsedy ÚKFS.

Korona Cup, turnaj dospělých

Skupina A: Spořice, Dobroměřice, Chomutov, Černovice

Skupina B: Blažim, Lenešice, Jirkov-Ervěnice, Krásný Dvůr

Skupina C: Roudnice, Čes. Kopisty, Neštěmice, Ústí n. L. U 19

Skupina D: Jílové, Litvínov, Libouchec, Baník Most U 19

Skupina E: Svádov-Olšinky, Trmice, Libochovice, Skorotice

Skupina OFS Teplice: Srbice, Modlany, Proboštov, Duchcov, Krupka, Oldřichov, Ledvice, Bílina

Ve skupině A až E je finále na programu 27. června, v „teplické“ skupině je poslední kolo na programu 8. srpna.

Turnaj dorostu

Skupina A: Baník Most U 16, Kadaň, Kr. Dvůr

Skupina B: Trnovany, Bílina, Proboštov, Chlumec

Skupina C: Junior Děčín, Ústí n. L. U 17, Baník Most U 17

Turnaj žáků

Skupina A: Roudnice, Most, Ústí n. L. U 14, Litoměřicko

Skupina B: Baník Most U 13, Junior Teplice, Bílina, Modlany/Proboštov, Kadaň

Skupina C: Trmice, Junior Děčín, Ústí n. L. U 13, Rumburk

O pohár předsedy ÚKFS, čtvrtfinále

Sobota, 30. května: Oldřichov – Vilémov (14), J. Děčín – Perštejn (17), Krupka – Brná (17)