Jaké bylo předposlední kolo fotbalové I. B třídy B? Do čela se nedávno vyhouply Strupčice a vydobyté pozice se jim líbí a pustit je nehodlají. To ostatně naposledy dokázaly v Obrnicích, kde s přehledem vyhrály 7:1. Hattrickem se tam blýsknul strupčický kapitán Jan Vrba, který tři góly dával i v předchozím víkendu a vlastně jen potvrdil, že největší zbraní nejlepšího je drtivá ofenzíva.

Chlumčany drží díky třinácté výhře ze čtrnácti zápasů průběžnou druhou příčku, s pouhými 12 inkasovanými góly se pyšní nejlepší obranou a ve svém středu mají i nejlepšího kanonýra soutěže Patrika Zomera, jenž v Málkově nasázel všechny čtyři góly hostujícího celku, a protože jich připsal v minulém kole na svůj účet osm, tak jich má na svém kontě už 30.

Favorit rozhodl díky Zomerovi zápas v úvodní desetiminutovce, kdy si vypracoval uklidňující dvoubrankový náskok. „Měli jsme dobrý nástup, třebaže se hrálo na umělce, která byla trošku pod sněhem. Férový zápas, škoda, že jsme za stavu 3:1 nedali penaltu, mohli jsme být v klidu dřív. Málkov pak snížil na 2:3, bylo z toho chvilku takové menší drama, ale nakonec jsme to zvládli. Jsem rád, jak k tomu kluci přistoupili a že se hrál oboustranně férový zápas,“ řekl chlumčanský trenér Martin Svoboda.

Krajský přebor: Popředí je našlapané. Srbice porazily lídra 7:2

Rekordní výhru, respektive nejvíce branek, nastřílely ve 14. kole Lenešice, které porazily Ohníč 11:2. Osm branek daly do poločasu, hned čtyřikrát se v zápase prosadil jejich hráč Luboš Koubek. „Kluci hrají dobře, už v prvním poločase dali osm gólů a zápas se jen dohrával. Ale musíme vidět i fakt, že nehrajeme proti top týmům,“ hodnotil vysokou výhru s nadhledem místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka: „Jsem rád, že jsme získali další body, což je vzhledem k jarní části dobrá zpráva.“

One man show Jakuba Lišky to byl zápas Litvínova s Vroutkem. Domácí nováček soupeře vyprovodil 10:0 a Liška se na tom podílel šesti přesnými zásahy.

„Byl to těžký zápas, kterému už moc nepřálo ani počasí, ale nakonec jsme ho tedy zvládli s vysokou výhrou a nakonec i s nulou vzadu. Mně tam tentokrát spadlo snad všechno do čeho jsem kopl,“ usmíval se litvínovský střelec Jakub Liška, který se se svým litvínovským souborem drží na příjemném čtvrtém místě tabulky.

Fotbalové derby Osek Duchcov zpravidla vyhrává Baník, což se o víkendu potvrdilo, domácí zvítězili 3:0. Platilo také pravidlo tohoto roku, které říká, že duely Duchcova jsou bohaté na červené karty; sudí Jiří Vlašič vyloučil čtyři hráčů hostujícího celku a navrch ještě domácího gólmana. Do branky se tak dostal klubový předseda Patrik Váňa, který si tak zahrál se svým bratrem Pavlem, jenž přiletěl tým svého srdce posílit z dalekého Nového Zélandu.

Čekal se vyhrocený souboj, ostatně emoce jsou během tohoto lokálního derby na pochodu pokaždé, ale že ho nedokončí pět fotbalistů patrně nepředpokládal nikdo. „Pět červených je moc. Duchcovští to nezvládli, prohráli si těmi vyloučeními zápas, který byl jinak vyrovnaný. Pro nás v závěru nebylo těžké si náskok pohlídat. Myslím si, že kdyby hosté ukočírovali svoje nervy, tak bychom těžko odolávali jejich tlaku,“ soudí Patrik Váňa.

Půlmistrem je Proboštov. Snad to na jaře dotáhneme, přeje si Račuk

„Je to tak podělali jsme si to sami. Rozhodčí sice utkání nezvládl, ale psychicky jsme ho nezvládli ani my. Přitom Osek třikrát vystřelil na branku a dal tři góly. Dva z toho v závěru, kdy už jsme byli oslabení. Bylo to střetnutí, které jsme měli vyhrát, měli jsme převahu, šance. ale jak říkám, vůbec jsme to nezvládli,“ uznává hrající trenér Duchcova František Macháček.

Baník sice od 16. minuty díky Říhovi vedl, po půlhodině ale viděl červenou kartu jejich brankář Pěknice, který mimo pokutové území fauloval Phana. Brankářský dres si navlékl právě Váňa, který jinak utkání sledoval ze střídačky. „Když Ondra dostal červenou, tak jsem tušil, že tam půjdu já. Přeci jen už jsem v minulosti několikrát chytal. Ale hned jasné to nebylo, na střídačce se probralo víc variant. Nechtěli jsme ale sahat do sestavy, takže to padlo na mě. Mrzí mě, že to odnesl střídáním mladý Martin Červený, protože hrál poslední zápasy výborně, ale asi zřejmě na něj ukázal trenér kvůli menším zkušenostem s vyhrocenými zápasy.“

Duchcov usiloval o vyrovnání, navíc hlavní rozhodčí nevyloučil Oseku Dragouna, jehož zákrok po druhé žluté a tím pádem i po červené volal. „Ano, to sudí chyboval. Ale Duchcov byl stále v přesile, mohl dál usilovat o vyrovnání, o obrat. Místo toho se ale zaměřili na rozhodčího, tím se sami připravili o možnost utkání otočit. Z mého pohledu bylo jejich chování nepochopitelné. Poslední půlhodinu Duchcov nehrál proti Oseku, ale proti rozhodčím. Byl to od něho totální psychický kolaps. A to k nim ještě hlavní sudí byl celkem milosrdný, protože kdyby to začal pořádně čistit, tak se zápas nedohraje. I po utkání pokračovali s výhrůžkami,“ líčí Patrik Váňa.