Zajímavý může být boj o další místa na předních příčkách, která by, teoreticky, rovněž mohla znamenat postupy. Ve skupině A ovšem nečekaně zaváhaly třetí Dobkovice, v béčku se nevedlo vícero favoritům.

A SKUPINA

Dobkovičtí ztratili v Křešicích, pro něž šlo o veledůležitou výhru 3:1, která je výrazně přibližuje k záchraně v soutěži. Podobnou úlevu zažívají Hostovice, ty téměř zázračně otočily duel v Českých Kopistech. „Stále řešíme spoustu absencí, k zápasu jsme jeli v deseti lidech, do hry musel i můj asistent Jarda Dvořák, kterému je 45 let a asi tři nebo čtyři roky nehrál fotbal. Navíc jsme tam přijeli skoro na kolech, protože jsme měli problém s nedostatkem aut,“ vyprávěl po utkání už odlehčeně s viditelnou úlevou hostovický vedoucí Roman Löffler. „Před zápasem jsme si říkali, abychom tu hlavně neudělali ostudu. Hřiště bylo nádherné, počasí také, takže jsem kluky nabádal, abychom si to hlavně užili,“ pokračoval. Ačkoliv jeho svěřenci prohrávali 0:2, i České Kopisty měly problémy se sestavou, Hostovičtí tak nakonec dokázali skóre otočit a vyhráli 4:2. „Nakonec jsme dokázali soupeře zatlačit, konečně jsme dali víc gólů a v koncovce se k nám konečně přiklonilo i štěstí. Celkově si ale myslím, že to je zasloužená výhra,“ dodal Löffler.

Kopeček Jirkov vede druhou letní futsalovou ligu

Nepříjemný debakl 1:6 si z Bohušovic nad Ohří odvezl Svádov. Domácí vstřelili čtyři branky až v závěrečné čtvrthodině, lepší ovšem byli po celé utkání. „Do utkání jsme nevstoupili dobře a pustili jsme Svádov do vedení. V úvodu nám byl vyrovnaným soupeřem, postupem času jsme si ale začali vytvářet čím dál tím více šancí, zlomili jsme to ale až ve druhé půli, kdy nám to tam v závěru napadalo,“ řekl trenér Bohušovic Roman Lácha.

Svádov si přesto může alespoň částečně oddychnout, jelikož Chabařovice padly v Roudnici s místní rezervou 1:4 a pomalu tak padají do sestupové pasti. „Výkonem jsme nenavázali na předešlé dva zápasy, byl bezkrevný bez zápalu a boje porvat se o výsledek. Bohužel jsme si tím asi zpečetili sestup o patro níž,“ pravil po porážce smířeně trenér chabařovického Slovanu Aleš Miltner.

„Chtěli jsme navázat na výhru z venkovního utkání, což se nám povedlo. Poté, co jsme se dostali do vedení, jsme začali bezhlavě útočit, čehož soupeř využil ke srovnání. Naštěstí jsme si náskok vzali zpět a pak přidali ještě dvě branky. Jsem rád, že jsme vyhráli a věřím, že 37 bodů nám dává jistotu záchrany,“ přidal svůj pohled na utkání domácí lodivod Bedřich Matoušek.

Medaile? Klíčový faktor byl Pastrňák. Jeden bronz nás ale nespasí, říká Jágr

Relativně příjemné starosti mají naopak v Chuderově. Ten sice dál sužují celkem početné absence, ovšem čtvrtý celek tabulky už má splněno, a tak může dávat příležitost mladíkům z vlastní líhně. V základní sestavě proti České Kamenici tak nastoupil teprve sedmnáctiletý Michal Černý, postupně se do hry dostali i další čtyři dorostenci z lavičky. „Jsem rád, že mají chuť s námi chodit. Díky našemu postavení v tabulce a nyní i díky průběhu utkání jim můžeme dávat dostatek příležitostí,“ pochvaloval si trenér Petr Čítek. Jeho tým nakonec Českou Kamenici rozprášil 7:0. „Zápas hodně ovlivnily sestavy obou celků. My jí měli dost obměněnou, ale soupeř na tom byl nakonec ještě hůř. I díky tomu to byla jednoznačná záležitost,“ doplnil šéf chuderovské lavičky.

B SKUPINA

Krachy favoritů. Jinak se o posledním víkendu ve fotbalové I. B třídě B mluvit nedá. Druhý tým tabulky z Podbořan zajížděl do Lenešic jako mírný favorit. Vracel se s výpraskem 0:5.

„Dneska nám všechno vyšlo. Na Podbořany jsme se připravovali , víme o jejich defenzivních schopnostech a já jsem fakt rád, že jsme je dokázali pětkrát pokořit. Až mě to samotného lehce překvapilo. Byl to z naší strany opravdu vydařený zápas,“ zářil jako sluníčko lenešický kouč Ladislav Erben.

Čeřit postupové vody chtějí stále třetí Strupčice s kanonýrem Petrem Novým, který v posledních dvou duelech nastřílel devět branek. „Hned bych je vyměnil za postup,“ řekl ještě Nový před víkendem, než se svým týmem dostal výprask 1:4 v regionálním derby v Údlicích.

Postupy jsou jasné! Erupci předvedl sedmnáctigólový Proboštov

„Ale stále jsme ve hře. Zápas nám opravdu nevyšel, bohužel i to se během sezony někdy stane. Jen škoda, že takhle v jejím závěru. Nicméně Podbořany také ztratily a ty my můžeme dát nahánět. Bodů je ve hře ještě dost,“ nehází flintu do žita Petr Nový.

Odevzdaný už je Krásný Dvůr, který počítá se sestupem do jedné z okresních soutěží a inkasoval bez odpovědi jedenáct branek ve Vroutku. „Myslel jsem, že ještě dokážeme dohrát sezonu lehce se ctí, ale motivace už opravdu chybí. Po prvním poločase už nebylo o co hrát,“ posteskl si vedoucí Krásného Dvora Zdeněk Čížkovský, který už před časem avizoval nedostatek hráčů a smířlivost se sestupem.