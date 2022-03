„Letos už jsme si tak dvakrát, třikrát vybrali štěstíčko, teď se to otočilo proti nám. V první půli jsme byli jasně lepší, měli jsme dvě stoprocentní šance, ale nedali jsme je. Navíc jsme místo toho, abychom vedli 2:0, udělali úplně triviální chybu, ze které jsme poslali soupeře do vedení,“ líčil kouč Pokratic Antonín Marčaník starší. „Ačkoliv se nám povedlo srovnat na 1:1, a posléze i na 2:2, tak před prázdnou bránou trefíme tyč, v deseti lidech po vyloučení Kormundy se pak nesmyslně snažíme to strhnout, za což nás Roudnice potrestala z brejku,“ určil rychle příčiny první porážky v sezóně.

To domácí lodivod Bedřich Matoušek měl důvod k radosti. „Porazili jsme vedoucí celek tabulky, takže z hlediska výsledku jsem spokojený. Velkou poklonu zaslouží především brankář Marek Kašpar, který zlikvidoval několik vyložených šancí a v kritických chvílích tým podržel. Cením si především toho, že i když soupeř dokázal dvakrát vyrovnat, tak se nám nakonec podařilo vybojovat vítězství a doufám, že nás to psychicky posílí do dalších zápasů.“

Druhé místo udržel Junior Děčín, který v rámci derby doma zaslouženě porazil Dobkovice 2:0. „Hosté začali lépe, jenže po čtvrt hodině se krásně trefil Mezsároš. Od té doby jsme hru kontrovali, pojistka přidal ve druhém poločase Šmalcl. Podali jsme dobrý výkon, zaslouženě vyhráli a hlavně odčinili porážku z prvního zápasu,“ spokojeně pravil Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

„Měli jsme dobrý vstup, Vorel dokonce trefil břevno. Jenže pak už byli domácí lepší, my už jsme se do šance nedostali. Bylo to spíše soubojové utkání, ale domácí vyhráli zaslouženě. Nám se moc nedařilo,“ sportovně přiznal Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Formu jako hrom mají na začátku jara fotbalisté Heřmanova, kteří vyhráli i druhý jarní zápas. Tentokráte ve Svádově jasně 4:0. „Zasloužené vítězství, domácí to jenom nakopávali, chyběla jim mezihra. My jsme měli i další šance, terén nebyl dobrý, hodně to odskakovalo. Za ten vstup do jara jsme samozřejmě rádi,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Poslední zůstává Union Děčín, který nestačil na Českou Kamenici. Ačkoliv vedl, nakonec prohrál 2:4. „Splnili jsme povinnosti a máme tři body. Tím ale pozitiva končí. Byli jsme lepší a měli více šancí. Bylo dobře, že jsme to do poločasu otočili. Ale celkově to bylo nemastné, neslané. Z naší strany tam byla velká laxnost a nedůraz,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

ČERNÝ: DÁL SI JDEME ZA SVÝM SNEM

Ve skupině B nejlepší celky uspěly. Lídr tabulky připsal patnáctou výhru, ta se však v Chlumčanech nerodila lehce. Domácí vedli, navíc hráli od 35. minuty po vyloučení Jana Nováka dlouhou přesilovku proti deseti. Hosté však vývoj zápasu otočili. „Červená byla za faul, frajer šel sám na branku, tak mu náš hráč štrejchl nohu. Myslím, že rozhodčí červenou dát mohl a nemusel. Bylo to rozhodně těžké utkání, ale týmový výkon a duch rozhodl. Máme na prvním místě pět bodů k dobru a dál si jdeme za svým snem. Teď se musíme připravit Ohníč,“ uvedl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Tři góly stačily na výhru i Tatranu Podbořany, který porazil 3:2 Údlice. „Tři góly jsme dali po standardkách, tři hlavou a vždy jiný hráč,“ řekl předseda vítězného klubu Milan Kareš: „Povedla se první standardka, dali jsme vedoucí gól, ale bylo to hodně vyrovnané. Jsou zkušení, vyrovnali na 1:1, ale naštěstí jsme rychlre odskočili. I po přestávce to byl vyrovnaný zápas. S Údlicemi je to vždy těžké a tentokrát hrály dobře. Odskočili jsme na 3:1, ale v závěru nám už docházely síly. Bylo nás jen jedenáct, na střídání jsme měli pouze brankáře Péťu Bezděka, který musel v 77. minutě nastoupit do pole. Koncovka byla hektická, nervózní, ale povedlo se nám to uhrát.“

Na dva body se třetím Strupčicím přiblížil výhrou 4:0 na hřišti Krásného Dvora FK Duchcov. Potvrdil tak povedený vstup do jarní části soutěže. „Jsme rádi, že jsme navázali na výhru 5:1 nad Osekem. Pomohla nám rychlá branka už v 9. minutě Hájka, další tři jsme přidali z penalty. Mohli jsme vyhrát snad 20:0, ale soupeř dobře bránil a měl neskutečného brankáře. Kloubouk dolu, že to nezabalil, ale z 40 šancí musíme dát určitě víc než čtyři góly,“ hodnotil duel duchcovský trenér František Macháček.

Kopisty vzaly jarní záchranu vážně. Druhý zápas a druhé vítězství za tři body, tentokrát na trávníku Ohníče. Svěřenci trenéra Suttnera tam slavili 3:1.

„Zlaté tři body. Byl to obrovsky těžký zápas, ale jsem rád, že se to nakonec podařilo. Start jara nám vyšel, je potřeba v tom pokračoval,“ vyjádřil se kopistský kouč Miroslav Suttner.