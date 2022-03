„Soupeř ale byl mnohem líp připravený než na podzim a byl nám víc než vyrovnaným soupeřem. V prvním poločase určitě, do stavu 1:0 se drželi, ale druhý gól je zlomil a už jsme si to pohlídali. Jsme spokojení, že jsme začali v podobném trendu, v jakém jsme končili podzim,“ řekl Jakub Černý, předseda lídra tabulky z Nového Sedla po výhře 4:0 s tím, že je výsledek pro hosty krutý. Na podzim jeho tým vyhrál vzájemný duel 5:1.

Po kolapsu v generálce, kdy Podbořany podlehly Kryrům 1:7, si formu načasovaly i druhé Podbořany. „První zápas je důležitý, jsme rádi, že jsme ho po tom výpadku z minulého týdne zvládli. Byli jsme na tom dobře kombinačně. a i nám to tam padalo,“ uvedl autor hattricku útočník Tatranu Daniel Kalanin.

O čtyři branky vyhrál i Duchcov, který před 150 diváky porazil Osek 5:1.

„Konečně jsme zlomili prokletí, porazili jsme je asi po devíti letech. Je ale pravda, že co jsem u týmu, tak jsme s nimi ale asi tři roky nehráli. Od začátku se to odvíjelo pro nás, mohlo to být 5:0 do poločasu. Nestíhali naši rychlost, máme mladé kluky, kteří to uběhali. Konečně jsme se sešli alespoň v ofenzivě v nějaké sestavě a v obraně jsme to dali nějak dohromady. Jsem spokojený, ale nechci dělat nějaké velké závěry. Na to je brzy. Nyní jedeme do Krásného Dvora, kde musíme potvrdit roli favorita,“ uvedl duchcovský trenér František Macháček.

V pořádnou divočinu se v krajské B třídě B proměnil zápas v Údlicích, kam dorazil poslední celek tabulky z Krásného Dvora, který vybojoval zatím jediný bod.

A Údlice s odevzdaným soupeřem udělaly krátký proces, když už po 21 minutách hry to bylo 4:0. Být to box, tak zřejmě letí do ringu ručník. Prosadili se hned čtyři různí střelci, pátou branku si chvilku před koncem poločasu dal vlastní hostující Blahovec. Pak už žádný gól nepadl a Údlice nadělovaly pověstného „bůra“. Předseda Roman Křapek si přál, aby Údlice navázaly na povedenou přípravu, kde ze čtyř zápasů čtyři vyhrály. Splnilo se mu to.

„Zápas byl rychle rozhodnutý, v podstatě do čeho jsme kopli, to skončilo v brance. Měli jsme i další příležitosti, ale ty už jsme proměnit nedokázali. Jsou to ale důležité tři body, abychom vykročili k záchraně,“ řekl údlický kouč Milan Kučera.

Body jako sůl potřebují na jaře i předposlední Kopisty a těm se doma podařilo zaskočit Chlumčany, které vyprovodily 3:1. Jenže jakým způsobem na 2:1 zvyšovaly Kopisty ve třetí minutě nastavení a na 3:1 v páté minutě nastavení. Dvakrát se prosadil Vlastimil Fous.

„Lépe se nám dýchá, když jsme dokázali takhle ziskem tří bodů odstartovat jarní část. Jen doufám, že se nám bude dařit i v dalších zápasech. Záchrana bude náročná,“ řekl kopistský kouč Miroslav Suttner.

Ve skupině A začal velmi špatně Junior Děčín. Druhý celek tabulky doma zklamal, Českým Kopistům podlehl 2:3. „Rozhodly naše velké chyby, které soupeř potrestal. Kopisty tady vytěžily z minima maximum. Pro nás je výsledek velkým zklamáním,“ kroutil hlavou Miroslav Tyl, vedoucí klubu.

Naopak očekávaně, tedy výhrou, vkročil do jara neohrožený lídr z Pokratic, který zůstává dál neporažený. „Bylo to ale velice těžké utkání. Počítali jsme s tím, už v prvním zápase soupeř bránil z hlubokého bloku, takže to bylo o první brance,“ hodnotil výhru 3:1 nad Chabařovicemi trenér Antonín Marčaník. „Po ní to musel soupeř trochu otevřít, nicméně pokud se budou takto dobře věnovat defenzivě, nebude pro nikoho snadné je porazit,“ složil poklonu soupeři.

Čtvrté Dobkovice v rámci okresního derby doma přetlačily Českou Kamenici 2:1. Po změně stran se dvakrát trefil domácí posila a kanonýr Daniel Vorel. „Taková naše klasika. V prvním poločase jsme lepší, máme šance, ale soupeř jde z první střely na bránu do vedení. Kluky jsem nabádal, aby byli trpěliví. Nakonec se nám to podařilo otočit. Dan Vorel ukázal, že gólové situace umí proměnit,“ usmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Měli jsme velkou personální krizi. Musím poděkovat Mitruškovi a Bouchalovi, že nám pomohli. Domácí byli asi lepší, přesto si myslím, že jsme alespoň bod mohli uhrát,“ zdůraznil Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Ostrostřelec Kamil Dančo řídil kanonádu Heřmanova proti poslednímu Unionu Děčín. Heřmanovští nakonec vyhráli 8:1, Dančo se trefil hned čtyřikrát.