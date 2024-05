Hrádku se ujala v podstatě první střele na branku, kterou v 10. minutě vypustila z kopaček před velkým vápnem Beštová a ukrajinské brankářce ve službách Mostu Manhushové propadl míč do branky. Jenže o devět minut později srovnala Šimonková a lídr pak nedokázal najít na Most recept. Fotbalistky Baníku navíc pak výrazně podržel právě brankářka, která zlikvidovala několik šancí hrádku. Druhou branku přidaly hosté až v 57. minutě. Vyrovnaný zápas začaly lámat na svou stranu, když Most zasypaly v závěrečné patnáctiminutovce čtyřmi góly.