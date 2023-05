Po dlouhé těžké nemoci odešel 20. dubna ve věku nedožitých 83 let fotbalový trenér Anton Stehlík starší. Toho si pamatují fanoušci fotbalu na Mostecku, ale také v sousedním Chomutově nebo na Ústecku.

Anton Stehlík starší (sedící třetí zleva) jako trenér FC MUS Most. | Foto: archiv E. D. Beneše

Anton Stehlík starší přišel v šedesátých letech minulého století posílit tehdejší Baník Most jako levonohý fotbalista z Chemičky Ústí nad Labem. V Baníku Most hrál pak dlouhá léta střídavě národní ligu, III. Ligu i II. Celostátní (federální) ligu až do poloviny sedmdesátých let, kdy z role hráče pozvolna přešel do role trenéra.

Nejprve začal u mládeže a pak dlouhá léta působil u týmu dospělých. Z Mostu si během bohaté a převážně úspěšné trenérské kariéry odskočil trénovat i do Litvínova, Chomutova, Neštěmic a Varnsdorfu. Jeho rukama přišlo několik stovek talentovaných fotbalistů, z nichž to někteří dotáhli až do první ligy či reprezentace.

Anton Stehlík starší jako trenér (horní řada uprostřed).Zdroj: archiv E. D. Beneše

Jan Štefko, Václav Veverka