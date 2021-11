Poslední dny si Voříšek fotbalu užil plnými doušky. Nejprve ve čtvrtek absolvoval exhibiční zápas u příležitosti 100 let děčínské kopané, v němž se domácí legendy utkaly s někdejšími osobnostmi pražské Sparty, v sobotu pak pomohl Junioru Děčín k výhře 3:0 na hřišti Chabařovic.

Celkem jasně jste v Chabařovicích vyhráli, jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Pro nás to byly strašně důležité body. My jdeme zápas od zápasu, abychom byli na druhém místě, protože člověk nikdy neví, jak to bude vypadat ohledně pandemie. Kdyby nikdo nepřihlásil A třídu, tak bychom mohli ze druhého místa mít možnost jít místo něho do vyšší soutěže. A to je nás dlouhodobý cíl. Ale samotný zápas lehký nebyl. Už je zima, takže je zima na palec, není to už ono. Protrpěli jsme se k vítězství.

Na první Pokratice už mít nebudete, ta ztráta je velké, že?

Ty už jsou první o parník. My si to prohráli sami dvěma domácími zápasy, které jsme nezvládli. Přitom jsme od začátku chtěli být první. Teď už přichází v úvahu jen druhé místo. Nám už dvakrát kvůli pandemii postup utekl, nemohli jsme o něj bojovat. Tak teď chceme zkusit aspoň to druhé místo. Jsou zápasy, jako v Chabařovicích, že to musíme vyloženě ubojovat, fotbalovost jde stranou.

Jaký máte tým?

Každý klub bojuje s úbytkem hráčů. U nás to bylo stejné, tak dva tři starší kluci nechodí, protože nějak nestíhají. Naštěstí máme mládež, můžeme se opřít o kluky z dorostu. Ta mládež je pro nás výhoda.

Jaká je vaše role v týmu?

Já se tady okolo toho nějak motám. Spíš tu jsem na špacír, na houbách. Chci klukům pomoct, když o to budou mít zájem, Děčín chci pohnat do A třídy. Přeju si, aby fotbal v Děčíně byl na nějaké úrovni. A třída aspoň, krajský přebor. Všichni děláme maximum, aby to vyšlo.

Jak se povedl zápas legend v Děčíně?

Zavzpomínali jsme na staré časy. Hlavně naše legendy vzpomínaly na časy, kdy tu byla druhá liga, kdy chodilo nějakých 8 – 10 tisíc diváků. To už nebude, za mě určitě ne. Ale bylo to fajn setkání a oslava staletého výročí. I sparťani si to pochvalovali. Celkově měl zápas atmosféru druhé ligy. Vydařilo se i počasí, lidi tleskali… Paráda, konečně se kolem fotbalu v Děčíně něco dělo.

Na oslavě byl i známý trenér Pulpit. Prohlásil, že by město mělo dávat do fotbalu víc peněz, co vy na to?

Je to tak, je to zatím zakleté. Kvůli penězům jde dolů i basketbal, teď nějak přišli o hlavního sponzora, jsou u dna tabulky. Moc bychom si přáli, aby město dávalo i nám o pár korun víc, abychom to měli trošku jednodušší, abychom si mohli dovolit lepší hráče. Podporu od města nemáme takovou, jak bychom potřebovali.

Samotný stadion se hodně změnil. Legendární tribuna na stání je pryč, místo trávy je umělka. Je vůbec umělka výhodou?

Není. Tím se děčínský fotbal zabil. Ta umělka měla být na jiném místě, pro mládež by to bylo super. Určitě by se využila mnohem víc. Takhle je o ní zájem jen v zimě, přes léto na umělce nikdo není. Musíme s tím bojovat a třeba jednou tráva zase bude. A ta tribuna? To bylo něco neskutečného. Zrovna jsme na to vzpomínali. Škoda, že je to pryč. Moc bych si přál, aby se do děčína vrátily staré dobré fotbalové časy.