V pondělí 3. dubna oslavil životní jubileum 80 let dlouholetý fotbalista a funkcionář klubu FK Baník Most Otakar Hertl.

Otakar Hertl se svým synem Otakarem. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Dovolte mi, abych jménem nás všech bývalých hráčů a funkcionářů FK Baníku Most popřál jubilantovi všechno nejlepší, zejména pevné zdraví, životní i rodinnou pohodu,“ popřál trenér Jan Štefko.

Osmdesátiletý Otakar Hertl je velkou fotbalovou personou nejen na Mostecku. Fotbalově vyrůstal a hrál za Čakovice. V dorostu si šikovného útočníka všimla Sparta Praha, kam společně přestoupil s Ladislavem Táborským a tam se potkal s Václavem Langem, pozdějším spoluhráčem z Mostu. Na vojně hrál Hertl fotbal v Dukle Tachov, kde jeho spoluhráčem byl například Bohumil Smolík. Po vojně se nakrátko vrátil do Sparty Praha. Poté se ozvali funkcionáři Baníku Most, kteří sháněli za vážně zraněného Václava Langa šikovného útočníka, Otakar Hertl na jejich nabídku kývl a prakticky na celý život se usadil v Mostě.

Baníkovská juniorka loupila u lídra v Brné a vyšvihla se na čtvrté místo v kraji

Zde po krátké době přešel na post středního obránce a stal se neodmyslitelnou a dlouholetou oporou zadních řad Baníku Most ve II. Federální lize, národní a III. Lize. Zdobila ho výborná poziční hra, přehled a hra hlavou. Celou svou produktivní fotbalovou kariéru spojil s mosteckým klubem, za který hrál až do svých 35 let. Na závěr kariéry si zahrál za Sokol Křesín.

Po hráčské kariéře přešel v Baníku Most do role funkcionáře, stal se členem výkonného výboru, pak sekretářem klubu, tuto činnost vykonával až do roku 1996. Poté své bohaté fotbalové zkušenosti využíval a dával ve prospěch Okresního fotbalového svazu v Mostě, kde ve funkci předsedy dlouhá léta vedl okresní fotbal. Když se v Mostě postavila v roce 1977 nová sportovní hala, stal se Otakar Hertl jejím ředitelem od prvopočátku až do rekonstrukce v roce 2011. Celý svůj život tak zasvětil sportu a zejména milovanému fotbalu.

Jan Štefko, Václav Veverka