„Ta naše sestava byla absencí tří hráčů ze základu narušená. Chápu, že práce je v těchto soutěžích pro kluky přednější, nedá se nic dělat. Kádr bohužel nemáme tak široký, abychom je dokázali nahradit. Kvalitu jsme měli daleko menší, což bylo vidět na přihrávkách, náběhových akcích, hře jednoho na jednoho. Špatné byly i další věci," povzdechl si Spilka.

Utkání navíc nepřidal těžký terén, se kterým se oba týmy neuměly vyrovnat. Fotbaloví fanoušci tak sledovali spíše nakopávanou, pěkných akcí bylo minimum, šancí ještě méně. „Na tom terénu se šance těžko vytvářejí, narušuje kompatibilitu fotbalu jako takového. A když se k tomu přidá absence hráčů, tak se dějí věci, které se běžně nedějí. Za dva body jsme nakonec rádi."

Meziboří si dva body vysloužilo za lépe zvládnutý penaltový rozstřel. V Oseku se kopalo devět sérií, za domácí se netrefili čtyři střelci, za hosty tři. „To je hrozná bilance. Když někdo nedá penaltu, tak je to špatné," okomentoval trenér hostujícího týmu penaltovou lotýnku.

Sám ale viděl jen její polovinu, na exekuci penalt svých svěřenců ze zásady nekouká. „Ne že bych měl nervy, ale je to taková moje pověrčivost. Dělám to už třicet let. Úspěšnost asi nějakou mám, protože na ně spíš vyhráváme," překvapil Spilka a zároveň přiznal, že Meziboří desítky netrénuje.

Jaké cíle bude mít Spilkův tým pro zbytek sezony? „To třetí místo je maximum toho, co jsme mohli vyždímat, na víc pomýšlet nemůžeme. Jsme rádi, že jsme se natlačili do popředí, můžeme hrát v klidu. O postup si to rozdají Lenešice a Chlumčany, tedy celky, které hrají dobrý fotbal."

TJ Baník Osek - SFK Meziboří 1:1 (1:0), PK: 5:6. Branky: 25. Procházka - 71. Fialka. Rozhodčí: Prágl - J. Vlašič, M. Vlašič. ŽK: 3:4. Diváci: 100.