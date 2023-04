„Nám se vůbec nepovedl vstup do zápasu, už ve 4. minutě jsme prohrávali. Sice jsme vzápětí srovnali, ale domácí si vedení vzali brzy zpět. Litvínov hrál herně velmi dobře a bylo těžké se dostat k nějaké šanci. Když už se nám to povedlo, tak soupeři skvěle zachytal brankář Zdeněk Uhlíř. Do druhého poločasu jsme po střídání a prohození pozic hráčů dokázali více vzdorovat, ale šance jsme neproměnili. Po vyrovnaném druhém poločase nám Litvínov dal ještě jeden gól," popsal Borosch duel z pohledu Baníku.

Zlepšení prý přišlo díky poločasové práci kouče Vladimíra Peška. „Dokázal nás v kabině nahecovat a povzbudit. Udělali jsme pár změn, to také pomohlo. Po utkání jsme si pak zanalyzovali, co bylo špatně. Povzbudili jsme se, zvedli hlavy. Teď už se připravujeme na Obrnice."

FOTO: Polerady překvapivě zaváhaly, Suché se vyhouplo na druhou příčku

Borosch, jehož kariéru už v dorosteneckém věku přibrzdila zranění obou kolen, si střetnutí na litvínovské umělce příliš neužil. „Abych řekl pravdu, tak se mi na té umělé trávě hrálo velmi špatně. Myslím, že na přírodní trávě by ten zápas byl úplně jiný. Podle mě je dokonce lepší hráč na podmáčené trávě, než hrát na té litvínovské umělce. S těmi mými koleny jsem měl na tvrdém terénu velký problém."

V minulosti se kvůli zraněním rozhodl s fotbalem skončit, láska ke „kulatému nesmyslu" ale byla silnější. „Dva měsíce jsem nehrál, ale nedalo mi to. Jen mě mrzí, že nemůžu hrát naplno, že mi to zdraví nedovolí. V Ohníči jsem ale víceméně spokojený. Jsme zase spolu s Alexem Ingardiou, který měl také nějaké problémy. On je výborný fotbalista, znám ho odmalička. Měl velké naděje dostat se do velkého fotbalu, bohužel ne vždy vše vyjde podle plánu. Tak jsme se domluvili, že budeme hrát spolu," přiblížil Borosch svůj příběh a zároveň vypíchl kamaráda, který v Ohníči na jaře září.

Ledvický Vráťa Lokvenc z Wishe: Jsem rychlejší než tekoucí med

„On se potřebuje do fotbalu zase dostat, chce to nějaký čas. Určitě má na vyšší soutěž. Zatím jsme spolu v Ohníči. Myslím, že je tu kádr, se kterým se dá pracovat. Kluci jsou šikovní, chtějí bojovat pro tým. Všichni se ještě pořád poznáváme, změn bylo v zimě hodně. Potřebujeme se sehrát a najít si k sobě cestu."

Venkovní duel s Obrnicemi odehraje Baník Ohníč v neděli, výkop je stanovený na 17. hodinu.

FŠ Litvínov - TJ Baník Ohníč 3:1 (2:1). Branky: 4. Bajer, 14. Jonáš, 40. Liška, 75. Hochel - 7. Ingardia. Rozhodčí: Polívka - Folk, Fišl. ŽK: 5:3. Diváci: 65.