Čtyři minuty po obrátce se trefil Vladimír Wagner, zvýšil už na 3:0 pro hosty.

Byl to symbolický gól, Wagner totiž hrál svůj poslední zápas kariéry, nyní se bude věnovat práci ve vedení klubu.

Baníkovce v další třetiligové sezoně už trenér Sochor nepovede

V 56. minutě ještě dostal žlutou kartu a o minutu později se nechal vystřídat.

Jeho tým pak střetnutí v klidu a pohodě dohrál.

Není bez zajímavosti, že závěr soutěže Most odehrál ve velké fazóně, vyhrál sedm zápasů v řadě! Pravda, jedna výhra je sice kontumační, i tak se sluší smeknout klobouk dolů.

Ze třetího místa tabulky Krajského přeboru Ústeckého kraje má možnost postoupit do divize, protože Brná i Srbice vyšší soutěž odmítly. I mužstvo z Mostu ale zůstane v této soutěži i pro příští ročník.

„Hrát divizi jsme odmítli jak z ekonomických, tak ryze sportovních důvodů. Domníváme se že, soutěžní rozestup mezi áčkem a béčkem je takto odpovídající," říká ředitel klubu Skýpala. „Šanci v Mostě dostává skutečně velký počet hráčů, zapojujeme kluky z Litvínova, Strupčic nebo Bečova a samozřejmě naší mládeže. Napočítali jsme až 16 dorostenců, kteří dostali příležitost hrát dospělý fotbal. Třetí místo a dominantní pozice v přeboru je výsledkem práce trenérů Standy Hofmanna a Jirky Lovíška. Starají se o tým i kádr velmi dobře, ačkoliv ani je úděl občasného šití sestavy horkou jehlou v béčku také neminul," přidává.

Béčko Baníku Most mrzí jen to, že v krajském poháru nedošlo do finále; vypadlo s Kadaní. Toužilo totiž po trofeji pro vítěze.

FK Krupka - FK Baník Most-Souš 0:3 (0:2). Branky: 10. Hlaváček, 30. Rjaska, 49. Wagner. Rozhodčí: Bican - Čáka, Davídek. ŽK: 2:2. Diváci: 100.