„Proč dávám peníze do fotbalu? Je to tím, že fotbal je mou celoživotní láskou,“ přiznal Libor Sklenář, manažer klubu SK Stap-Tratec Vilémov, který je zároveň obchodním manažerem firmy Stap. „Sezona v krajském přeboru nás vyjde na dva miliony. Krom firmy Stap máme kolem sedmdesáti sponzorů. Někteří jsou větší, někteří menší. Máme i sponzory z ciziny. Většinou jde o kamarády, kteří fandí fotbalu. Peníze se sehnat dají, ale musíte okolo toho hodně lítat a mít prostě ty správné kontakty. Covidová doba nás zase tak moc neovlivnila. Sice pět, šest firem, které nás sponzorovaly, s námi ukončily spolupráci. Ale sehnali jsme peníze zase někde jinde a myslím si, že jsme na tom snad ještě lépe,“ dodal Sklenář.

Ladislav Michalec je známým fotbalovým funkcionářem, který některým leží v žaludku. V Modré je od roku 1983. „Modrá tehdy hrála okresní soutěž a na kontě měla něco málo přes čtyři tisíce. Rychle jsme se dostali do krajského přeboru a krom dvou sestupů jsme tradičním účastníkem,“ zdůraznil 74letý bafuňář.

Kdysi financoval fotbalový klub, který leží kousek od Děčína, díky obrovskému obchodu se zeleninou. Dnes je Modrá závislá na vlastním areálu. V létě a v zimě totiž do Modré jezdí řada klubů na soustředění. „Sezona nás vyjde na jeden milion. Důvodem je fakt, že tady hrají hráči, kteří nejsou místní. A musíte jim prostě něco dát. Od města dostáváme 250 tisíc,“ vysvětluje.

Modrá je po podzimu na poslední místě, před sezonou se nevědělo, zda krajský přebor vůbec přihlásí. „Já měl velké zdravotní potíže. Nebýt mí ženy a Tomáše Fejfara, měl bych to už za sebou. Sice se nehrálo, ale když jsem nemohl, tak se o fotbal v Modré nikdo nestaral. Přišel jsem před sezonou do kabiny a tam sedělo pět hráčů. Zeptal jsem, zda chtějí přihlásit kraj. Vojta Šotola řekl, že ano. Tak jsme do toho šli. Chceme to zachránit ale bude to těžké. A hlavně hodně drahé,“ zakroutil hlavou.

Covidová doba značně promluvila i do financování samotného klubu. „Samozřejmě k nám nemohlo jezdit tolik klubů. Příjmy z pronájmu našeho hotelu a areálu klesly na 20 procent. Máme tak kontokorent. Nedá se nic dělat. Samozřejmě seženu prachy i jinde. Hlavně od kamarádů, kteří ale nechtějí být jmenováni,“ pokrčil rameny.

Michalec má ve fotbalovém prostředí nálepku kontroverznějšího funkcionáře. Co na to říká? „Tomu se musím smát. Ještě řeknu, že je dobře, jak se teď rozhodlo s rozhodčími v kauze Berbr. S tresty souhlasím. Já mám čisté svědomí, nikdy jsem nikomu nedal ani korunu. Tak to prostě je,“ zvýšil hlas.

Síly ale ubývají, roky běží. Ladislav Michalec brzy oslaví 75. narozeniny. „Jak dlouho tady bude fotbal? To je těžké říct. Nástupce nemám. Máme tady žáky, držíme je zuby nehty. Musím už dětem a rodičům nabízet náborový příspěvek. Taková je teď situace,“ uzavřel.