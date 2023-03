Jaký máte názor na avizované změny v soutěžích? Jaké je stanovisko krajského svazu?

Podle mého názoru je každý kraj a okres jiný. Jsou kraje a okresy, které jsou na tom s počty družstev i hráčů dobře a na druhou stranu jsou i takové, kde je udržitelnost soutěží na její hranici. Pokud jde o můj názor, tak si myslím, že konkrétně v našem kraji to nutné není. Před několika lety jsme si prošli reorganizací soutěží a myslím si, že počet soutěží a družstev je na odpovídající a dostačující úrovni, proto bych se nepouštěl do celorepublikové změny.

Jaké by podle vás bylo ideální řešení?

Každý kraj a okres má svou právní subjektivitu, svůj řídící orgán a výkonný výbor, který o tom může rozhodnout. Každý svaz dělá pravidelná setkání se svými kluby, komisemi a dalšími lidmi, kteří vědí, v jakém stavu jejich soutěže jsou. Jedině tito lidé by měli mít mandát se svými soutěžemi „hýbat“. Nemyslím si, že je správné řešení, aby bylo rozhodováno celorepublikově bez ohledu na to, jaká je situace v jednotlivém kraji či okrese.

V kontextu chystané reorganizace se mluvilo hlavně o tom, že budou zrušené B třídy. Ale tam, kde je v B třídách hodně klubů, by mohly být zachovány. Platí to i pro Ústecký kraj?

Se zrušením B tříd nesouhlasím, a to z důvodu, že konkrétně náš kraj má 7 okresů a máme dvě soutěže B třídy z původních tří. Zrušením B tříd by byl krok zpět. Naše B třídy jsou rozděleny na východ a západ, což je z hlediska geografické i finanční stránky výhodné pro hrající družstva. Rozdíl vzdálenosti mezi Kláštercem a Vilémovem je 160 km. Kvalita soutěže, po zrušení jedné skupiny, je na odpovídající úrovni. Jsme jednoznačně pro zachování všech našich soutěží v takovém složení, jak je máme nyní. Pokud by se v budoucnu situace změnila, máme dostatečně zkušené funkcionáře na svazu a mezi kluby, že bychom na to uměli zareagovat stejně, jako tomu bylo při naší reorganizaci.

Soutěže se mají přejmenovat. Byl by pro hráče i fanoušky atraktivnější model, kdy se soutěžím říká „liga"? Že by okresní přebor byl 7. ligou?

S přejmenováním soutěží nemám problém, jen se trošku bojím toho, že by veřejnost nemusela vědět, o jakou soutěž se jedná. Z vlastní zkušenosti vím, že si soutěže pletou lidé i nyní, kde jsou tyto jasně rozděleny na okresní, krajskou a republikovou úroveň. Mnohdy ani nyní neví, jaká je postoupnost mezi nimi. Na druhou stranu by to možná bylo atraktivní, kdyby někdo z okresu mohl říkat, že hraje ligu. Jen by nesměl říkat, že až tu sedmou. (úsměv)

Ozývají se krajskému svazu kluby? Jaké mají názory na to, co se mohly o reorganizaci dočíst?

Co se týká klubů, tak se mi jich pár ozvalo a ptaly se mě na podrobnosti. Většinou se jednalo o negativní reakce s dotazy, kdo toto vymyslel a schválil.

Kluby se obávají, že jim budou ubývat hráči, když zrušením B třídy budou v nižších soutěžích vyšší výkonnostní rozdíly. Co si myslíte vy? Neubývali by fotbalisté ještě vyšším tempem?

Vše se změnilo po pandemii, která se prohnala celým světem. Po této, nejenom pro fotbal špatné, době, motivace spousty lidí upadla. To se projevilo i ve fotbale, kde spoustu hráčů přestalo hrát. Na druhou stranu bylo ve spoustě klubů, pokud se bavíme o soutěžích dospělých, mnoho hráčů, kteří „přesluhovali“. Tyto hráče musí nahradit ty mladší. A to by běl být základní a hlavní cíl všech subjektů, které se na tom podílí. Pokud bude do sportu načerpán dostatečný finanční obnos, jsme přesvědčen, že základny všech sportů budou jenom růst. Vše je o financích - bez nich se to opravdu dělat nedá. Bohužel jsme v další inflační krizi, která je způsobena válkou na Ukrajině, a získat prostředky do sportu bude nyní těžší více než kdy předtím.

Daří se krajskému svazu trend ubývání hráčů i klubů nějak zastavit? Jaké pro to můžou být nástroje, aby se úbytky dařilo minimalizovat?

Podle čísel, která máme, počet hráčů má mírnou sestupnou tendenci, pokud hovoříme o našem kraji, a to za období od konce pandemie. Způsob, jak to změnit, je, podle mého názoru, jednoduchý a zároveň složitý. Jak jsem zmiňoval, tak hlavním motorem jsou finance. Pokud budou ze strany obcí, měst, krajů a vlády do sportu investovány finanční prostředky, tak se to určitě promítne do chodu všech sportů. V dnešní době není až takový problém získat hráče, problém je v tom, že k tomu kluby nemají odpovídající zázemí, k nimž patří zejména kvalitní realizační tým, zázemí, finanční zabezpečení klubu, materiální vybavení a tak podobně.