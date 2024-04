„Louny potvrdily, že mají kvalitní mužstvo, právem jsou nahoře. Myslím, že nám pomohl ten vedoucí gól. I přes rychlé vyrovnání jsme to zvládli, protože ten gól nás nepoložil, spíš naopak. Po vedoucí brance Smoly jsme to ubránili. Domácí nějaké šance měli, ale vyhráli jsme," je spokojený muž, který do Meziboří přišel z Oldřichova.

Jeho nový tým má na svém kontě sedm jarních bodů, navíc má k dobru dohrávku v Kryrech. „Mohli jsme mít plný počet bodů, kdybychom využili šance, které jsme v utkání s Perštejnem měli. I tak si myslím, že je to dobrý vstup do jara. Pomůže nám to, zvedne sebevědomí, což potřebujeme, protože je před námi ještě spoustu těžkých zápasů."

Na podzim se bronzovému celku minulého ročníku B skupiny I. B třídy nedařilo podle představ, na jaře proto chce dojem vylepšit a v tabulce si polepšit. „Určitě chceme výše. Ten náš tým má svou kvalitu, je dobře poskládaný. Mezi opory patří brankář Bohata. V každém celku by měl být kvalitní gólman, to on určitě je. Pak je to určitě zkušený Zdeněk Hanousek nebo bratři Jan a Jirka Liboměřští," chválí Holub, který v Meziboří zároveň trénuje přípravky.