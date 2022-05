Oba poražení se shodli na tom, že jde o zklamání, neboť na finálový dvojzápas se těšili. "Popravdě jsme jeli do Perštejna s cílem vyhrát, v tabulce krajského přeboru jsme o dost výš, než náš soupeř, je tam i dost bodů rozdíl. Samozřejmě jsme chtěli postoupit do finále," řekl trenér Baníku Most-Souš Stanislav Hofmann, jehož výběr nakonec padl v Perštejně 1:2 po penaltách.

"Hřiště bylo hodně tvrdé a hrbolaté, šlo ale o vyrovnané střetnutí. My měli asi tři stoprocentní příležitosti, ani domácí ale nebyli bez šancí. Bohužel v 88. minutě jsme dostali gól z brejku, na který jsme už nedokázali reagovat, penalty už jsou o štěstí," pokrčil rameny.

Podobně viděl duel také šéf domácího klubu Jiří Čihák. "První půle byla vyrovnaná, inkasovali jsme po naší chybě. Po změně stran už jsme měli víc ze hry, dokonce jsme trefili dvakrát břevno, v závěru jsme se ale dočkali zaslouženého vyrovnání. V penaltové loterii jsme měli více štěstí."

SLAVÍ I VILÉMOV

Ve druhém zápase přivítalo Litoměřicko v repríze víkendového zápasu krajského přeboru tým Vilémova. Zatímco v sobotu ale Vilémov doma kraloval a zvítězil 4:1, tentokrát to byla jiná káva. Litoměřičtí byli aktivnějším celkem, doplatili ovšem na mizernou koncovku.

"Bylo to diametrálně odlišné utkání. Tentokrát jsme byli my silnější na míči, nepouštěli jsme soupeře do žádných větších šancí, bohužel přišel jeden nákop za obranu, který náš brankář sice odpálil pryč, ovšem hosté ze 40 metrů trefili prázdnou branku," pokrčil rameny domácí lodivod Štefan Knapík. "Měli jsme velké množství standardních příležitostí, ale zkrátka se nám nepovedlo skórovat. Pozitivem ale je, že jsme si dokázali, že i s takovým týmem, jakým Vilémov na jaře je, můžeme hrát. Když donutíte takového soka v závěru bránit výsledek, o něčem to vypovídá," těšilo ho alespoň.

"Těžké utkání. Povedlo se nám dát úvodní branku, a pak jsme se soustředili hlavně na defenzívu, domácí zahrávali hodně standardních situací, ze kterých hrozili. Týmovým výkonem jsme ale nejtěsnější náskok ubránili. Všichni se už těšíme na červnové finálové dvojutkání proti Perštejnu," přidal pohled vítězů trenér Vilémova Vlastimil Chod.

Naopak doslova hrůzu z finále prý mají v Perštejně. Finálový dvojzápas by se měl totiž hrát 15. a 25. června. "První termín je ve středu, druhý pak týden po konci sezóny, kdy už mají kluci naplánované různé dovolené. Popravdě se toho dost obávám, jsem zvědavý, jak to slepíme. Středeční termíny bývají obecně problém, i když jedete jen o 50 kilometrů vedle, natož přes celý kraj. Navíc nerozumím tomu, proč se hrají dva zápasy, vždyť to se neděje ani v evropských pohárech," kroutil hlavou perštejnský Čihák.