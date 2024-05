Deset zápasů v řadě nepoznaly fotbalové dorostenky FK Baník Most-Souš, co je porážka. Posbíraly osm vítězství, dvě remízy. Až naposledy zůstaly na kopačkách béčka pražské Sparty, které si odvezlo z Mostu vítězství 4:0. V Mostě ale nesmutní. Baníkovské holky, které spolupracují s Dobroměřicemi, skončí ve druhé dorostenecké lize jako nováčci na pátém místě. Parádní umístění na první sezonu.

Dorostenky Mostu (v červeném) v zápase s pražskou Spartou. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Devadesát pět procent holek přicházelo ze žákyň a teď hrají s dorostenkami. Tým má potenciál, protože ještě dva roky budou spolu holky hrát v dorostenkách, takže budou sehranější a lepší a lepší. Opravdu na to, že jsme hráli druhou ligu první rok, vyzkoušeli si to, tak si myslím, že páté místo za čtrnácti družstev je super,“ vidí trenér baníkovských holek Karel Giampaoli, který o víkendu se svým výběrem zakončí sezonu v Budějovicích. Výsledek už nebude mít na vydobyté pozice vliv.

Skvělá zpráva? Tým se může do budoucna ještě zlepšovat. „Spolupráce s Dobroměřicemi bude pokračovat dál, protože z lounského okresu máme relativně velký počet holek. Oni mají zájem, aby ještě holky hrály s klukama, proto mají sdružený tým, ale zapadá to do sebe dobře. Holky, i díky tomu, že hrají s klukama, tak se zlepšují a zlepšují. Máme sice ještě na čem pracovat, ale tým má potenciál. Kádr dorostenek, jak jsem říkal, už budujeme třetím rokem. První rok jsme začali tým dávat dohromady, ve druhém roce jsme hráli druhou ligu žákyň, to jsme skončili na třetím místě. A teď hrajeme prvním rokem dorosteneckou ligu,“ popsal Giampaoli.

Jeho holky v 25 zápasech posbíraly 16 výher a 9 porážek. Celkem to stačilo na padesát bodů a právě páté místo. Jaká je vůbec kvalita druholigové dorostenecké soutěže?

„Můžeme jí rozdělit jakoby na třetiny. První třetina je TOP, my jsme rádi, že jsme se do té první třetiny dostali. Potom je střed tabulky hodně vyrovnaný a pak jsou slabší holky, které jsou vesměs z předměstí větších týmů a jejich šikovné holky jsou pak přetahovány do fotbalových akademií,“ poukazuje Karel Giampaoli, kterého trošku mrzelo, že Most nepotrápil naposledy Spartu více. Pražanky sice odvezly tři body, ale ve druhé půlce Most nevyužil tři „samostatné nájezdy“ na soupeřova brankáře. Jaká bude rozlučka se sezonou na jihu Čech?