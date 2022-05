Lídrovi tabulky nepomohlo proti Litoměřicku ani rychlé vedení z využité penalty v 9. minutě. „Zápas jsme si na kvalitní hřiště jeli užít, ale v celé jarní části sezony se trápíme se složením mužstva, kde nám vypadli zranění nebo pracovně vytížení hráči, a také proto nejsou výkony našeho celku jako na podzim,“ uvedl trenér lídra tabulky Pavel Schettl.

„Porazit lídra je super pocit. Mnoho lidí to nečekalo, ale my jsme si věřili. Myslím si, že jsme to odmakali, hráli jsme pečlivě dozadu a hlavně jsme proměňovali šance. Dýchali jsme jeden za druhého,“ pochvaloval si kapitán vítězů Miroslav Novotný.

Srbice sice vedly nad Horním Jiřetínem ještě po hodině hry o dvě branky, ale hosté dokázali srovnat krok a vynutit si penalty. V nich domácí uspěli 4:2. Jiřetínské ovšem zisk bodu těšil.

„Byl to dobře rozjetý zápas, ale pak jsme odpadli a bojovný soupeř po zásluze vyrovnal, hrál dobře. V penaltovém rozstřelu se k nám přiklonilo štěstí, tak jsme za ten druhý bod rádi,“ uvedl srbický trenér Martin Luger.

„Myslím, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Jsem rád, že jsme bodově navázali na minulé povedené derby s Mostem a vezeme zisk i ze silných Srbic,“ usmíval se jiřetínský kouč Radek Lilko, který se se svým celkem drží na příjemném pátém místě tabulky.

V dobrých jarních výkonech pokračuje Vilémov, který zvládl náročné utkání v Krupce. Po výhře 2:0 drží stále třetí místo. Brankář Vaňák dokonce chytil Suchému penaltu.

„Přijeli jsme s velkým respektem, domácí mají na jaře nejlepší ofenzivu v soutěži. Dali jsme rychlou branku a pak pozorně bránili. Vaňas chytil penaltu, ve druhém poločase zlikvidoval Suchému další šanci. Krupku jsme zlomili druhou brankou. Naši hráči k utkání skvěle přistoupili,“ pochvaloval si Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Jílovští fotbalisté předvedli špatný výkon, z Oldřichova si přivezli zaslouženou porážku 1:4. „Bohužel nám takový soupeř nesedí. Zalezl a čekal, co uděláme, hrál důrazně. My jsme navíc Oldřichovu po velkých chybách v obraně tři góly prakticky darovali. Tentokráte jsme v obraně zklamali. Domácí vyhráli naprostou zaslouženě,“ sportovně přiznal Ondřej Barilla, trenér Jílového.

Dva body z Mostu veze Brná, která uspěla 2:1 po penaltách. Svěřenci Tomáše Heřmana se po hodině hry ujali vedení, domácí však záhy srovnali. V závěru mohl trefit hostům tři body Fiala, místo zakončení ale volil nahrávku. Kapitán Brné Jan Králík byl nakonec přesto spokojený. „Pro nás zlaté dva body, ačkoliv si myslím, že na šance jsme byli lepší. Domácí měli zase více ze hry, ale hráli jen po vápno. Měli mladé kluky, kteří na nás vlétli, my to ale uhráli naší zkušeností a dobrou defenzivou.“

První jarní výhru za tři body zapsala poslední Modrá, která doma porazila 2:0 Žatec. Dvakrát se trefil Omovie Kingsley Emumejakpo. „A to jsme hráli skoro padesát minut bez vyloučeného Mirandy, Za mě přísné vyloučení. Chtěl zakončit nůžkami, ale trefil jednoho ze žateckých hráčů do hlavy. Bránili jsme, pomohla nám střídání. Šance na záchranu žije, ale pořád máme ztrátu. Budeme ale bojovat,“ slibuje Ladislav Michalec, šéf fotbalové Modré.

Regionální derby se hrálo v nejvyšší krajské soutěži na Chomutovsku. Domácí Tatran Kadaň hostil Perštejn a šťastnější byli po posledním hvizdu rozhodčího Kuriljaka hosté, kteří vyhráli těsně 4:3.

„Dotahovali jsme, ale asi už jsme ke konci neměli dostatek sil a Perštejn si to dokázal pohlídat. Je to domácí ztráta, která hodně bolí,“ kroutil hlavou kadaňský trenér Jan Peštuka. Na každé straně byli dva dvougólový střelci za Kadaň Zápotocký a za Perštejn Bulatovič.

Další smolnou porážku zaznamenaly Lovosice, které berou opět jen bod po prohře 2:3 na penalty proti Modlanům. Trenér Roman Podrazil opět žehral na špatnou koncovku. „Už to zní jako výmluva, ale shazuje nás to. Zase to byl zápas na výhru, bod je pro nás málo,“ řekl.