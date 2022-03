„Samozřejmě nám chybí góly, pak nemůžeme vyhrávat. Jsme poslední, ale bojujeme. Teď máme doma Vilémov a pokusíme se ho překvapit,“ dodal Michalec.

Vítěze v úvodu jara provizorně vede Michal Salák, neboť tradiční srbický trenér Michal Luger je se zdravotními problémy v nemocnici. „Tento týden ještě trénovat nebudu, uvidíme, jak to bude v sobotu s Kadaní,“ řekl bývalý gólman, který už byl propuštěn z jednotky intenzivní péče.

Vilémov zvládl derby, když díky Havlovi udolal 1:0 nepříjemné Jílové. Svěřenci Vlastimila Choda jsou na dohled druhého místa, na které ztrácejí pouhé tři body.

„První poločas byl trochu ospalejší, ale podařilo se nám vstřelit úvodní branku, což nám prospělo. V tom druhém jsme měli více brankových možností, ale i přes jejich neproměnění nás to nemusí mrzet. V defenzívě jsme byli totiž stoprocentní, jsme rádi za čisté konto a samozřejmě vítězství. Start do jara se nám vydařil,“ usmál se Chod.

Až ve druhé minutě nastavení vstřelily Lovosice gól v Žatci, který znamenal remízu 2:2 a následné penalty, kde tedy už domácí alespoň druhý bod vydolovali.

„Vytvořili jsme si dost šancí, ale neproměňujeme je. Na druhé straně pustíme do šance soupeře a inkasujeme ve druhé minutě nastavení. Ve finále jsme asi byli fotbalově lepší, ale chybí tomu lehkost, v přechodové fázi kvalita do rychlosti a pak zakončení, ale to je zápas, co zápas. Kádr máme slabounkej a není kde brát. Dnes pracovně chyběl Hasman, i když Čonka to tam dost odmakal,“ hodnotil kouč Žatce Pavel Koutenský.

Na penalty došlo i v zápase Kadaně s rezervou FK Baník Most-Souš. V základní hrací době se za domácí Tatran trefil tradiční snajpr Valenta, za hosty pak Adam Koudelka. V rozstřelu už byli domácí šťastnější a sebrali druhý bod. „Díky za dva body. Soupeř z Mostu má kvalitní a silný kádr, ten moc body rozdávat nebude, takže si tohoto zisku ceníme,“ řekl kadaňský kouč Jan Peštuka.

Jeho oponent hodnotil. „Škoda, myslím, že jsme si vypracovali dostatek gólových příležitostí, ale bohužel jsme umřeli na zakončení. Ale i bod bereme,“ řekl mostecký lodivod Stanislav Hofmann.

Krupka vyhrála na jaře i potřetí, na své umělé trávě přetlačila Oldřichov 1:0, když jediný gól dal v prvním poločase Seidl. „V první půli jsme byli lepší, pak to ale bylo vyrovnané. Moc nám nevyhovovalo malé hřiště, máme typy hráčů, kteří potřebují víc prostoru,“ okomentoval duel sportovní manažere vítězů Martin Vrtiška.