S jakými i ambicemi jste vlastně šli do sezony?

Před sezonou jsme se rozhodli jít cestou, že doplníme kádr o mladé hráče, ale přechod z dorostu k dospělým pro ně není jednoduchý, což vím z vlastní zkušenosti. Je jasné, že to chce čas a trpělivost. Měli by jim pomoci starší borci, kteří by pro ně měly být a byli vzory – Libor Maliňák, František Lazarik, Josef Plachý nebo Zdeněk Hanzlíček. Určitě od nich něco pochytili, ještě pochytí a kvalita se dostaví. Vím, že tu jsou dobří hráči, jen je škoda, že frajeři nepřenesli kvalitu z tréninku, o které také vím, do všech mistráků. Někteří kluci jsou ještě nevyzráli, ležela na nich možná až moc odpovědnost a výkony byly nevyrovnaný.

O postupu jste tedy v Dobroměřicích nemluvili?

Tentokrát ne, ale pokud se podíváte na tabulku, tak je to tak vyrovnaný směrem dolu i nahoru, že stačí dva zápasy za sebou vyhrát a jste druzí, nebo naopak ztratit a jste jedenáctí. Troufnu si říct, že na jaře může hrát o dvě postupová místa jedenáct týmů, včetně nás. Počítám.

Lákal by vás krajský přebor?

Řekl bych, že postoupit tam by nebylo vůbec špatné i s ohledem na finance, protože cestování tam není tak náročné jako v té A třídě, kde jezdíte do Rumburka, Šluknova, Modré a podobné dálky. V krajském přeboru jsou kluby blíže u sebe a získávat peníze do sportu bude i nadále určitě těžké. Rozhodovat bude zimní příprava – kdo a jak v ní bude pracovat.

Čím vás fotbalový podzim v I. A třídě zaujal?

Vyrovnaností, každý týden se to mlelo a na jaře zase bude. Prvních pět týmů dělí jen tři body, každý tam může porazit každého. Překvapilo mě, jak nás doma smázla Bílina, která nebyla úplně top v tabulce, ale nám dala myslím 7:3 a byl to úplně jiný level. Má kvalitu.

Po podzimu vede Proboštov o bod před děčínským Juniorem. Vás lídr tabulky na konci podzimu porazil 5:1. Bude právě on podle vás kandidát na postup číslo jedna?

Já tam nevidím vyloženě favorita a pokud se bavím i s trenéry ostatních mužstev po zápasech, tak nikdo nemá vyložený jasný cíl postup. Není to jako loni, kdy tam byly Černovice a Neštěmice, které měly náskok dvacet bodů. Takový tým tam tentokrát nefiguruje a tabulka je opravdu vyrovnaná.

Co potřebujete k posunu na top pozice zlepšit?

Bude to asi i o taktice. Myslel jsem si, že i venku dokážeme na soupeře vlítnout jako doma, ale nebylo to tak… A ani přístup nebyl dobrý. Nevím, čím to bylo. Musíme se připravit a určitě se k tomu vrátíme.

Na čem ještě budete v zimě pracovat?

Chceme se věnovat defenzivě, protože jsme na můj vkus až moc často inkasovali a dali si na podzim i dost vlastních branek, na 38 inkasovaných branek nejme zvyklí. Budeme se věnovat také rozestavení, možná změníme trochu styl a systém. Teďka mají kluci volno, přípravu začneme 12. ledna. Nyní chceme pracovat na udržení kondice, budeme chodit jednou týdně na umělku, hrát florbal, futsal nebo sálovku v Chomutově. Kluky úplně v nečinnosti nenecháme, fyzička je potřeba udržet. Pořád budeme něco vymýšlet a budeme spolu. Pojedeme na únorové čtyřdenní zimní soustředění do Českého Dubu. Do kádru vezmeme, jak to tak bývá a jak to dělají i v jiných klubech, talentované dorostence, aby se s áčkem trošku sžili a aby viděli, jak to mezi dospělými funguje. Ze své zkušenosti vím, že ze zimní přípravy žijete celý rok. My se na ni i těšíme, neboť nám klub i době ekonomických krizí v areálu buduje menší umělku i s tartanovou dráhou, čehož si vážíme a děkujeme. Určitě ji budeme využívat, stejně jako umělku v Postoloprtech.

Uvažujete o doplnění kádru, o posilách?

Určitě ne. Dokonce si myslím, že nás je až dost, mám e tady 20 až 22 hráčů, pravidelně jich chodilo trénovat osmnáct. Ještě bych si přál, aby se po potížích s kolenem co nejdříve vrátil Tomáš Mistoler, protože takový frajer nám do kabiny chybí. Už s námi pojede na soustředění, má dovolené nějaké vyklusávání, ale naplno začne asi až v létě.