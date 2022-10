Mosteckou rezervu jste porazili 3:2, ale šestá výhra se nerodila úplně hladce, že?

Vedli jsme 2:0 v poločase, přičemž jsme dalších čtyři pět příležitostí nevyužili. Místo toho jsme po chybě v defenzivě ve druhé půli inkasovali a pak hosté dokonce krásným gólem ze standardky srovnali.

Most mohl i otočit…

Máte pravdu, brankář Daniel Zdeněk nás ale v závěru podržel. Pověstná Csaplárova past málem sklapla definitivně… Naštěstí jsme ale v předposlední minutě po trefě Ondřeje Švábenského dali gól a nakonec zápas zvládli za tři body.

Byly to pro vás nervy?

Ano, a zbytečné. Se šancemi jsme nakládali až moc lehkovážně, což se nám málem nakonec nevyplatilo.

Dvě branky dal do poločasu váš elitní snajpr Denis Egrt, jenž je s 11 góly nejlepším střelcem krajského přeboru. Prokázal tedy formu?

Střelecky se mu sice dařilo, ale když jsem mluvil o lehkovážnosti, tak to je i jeho případ. Některé věci zbytečně přehrával. Pokud by volil jednodušší zakončení, tak by mohl další trefy přidat i on. Jsem rád, že se mu daří branky dávat, ale vždycky je to o celém týmu.

V sobotu dopoledne jedete do Oldřichova, který je sice ve spodní části tabulky, ale v duelu 7. kola přivezl bod z Jílového a doma umí být nebezpečný…

Chceme navázat na domácí výhru a udržet se ve špičce tabulky, ale jak říkáte v Oldřichově to není jednoduché nikdy. Nám se tam navíc dlouhodobě nedaří, od doby co oni postoupili, jsme u nich neuhráli ani bod. Nesmíme koukat na tabulku, bude to o naší zodpovědnosti a připravenosti. Víme, že jaké si to tam uděláme, takové to budeme mít.

Tabulku vede Kadaň, která přišla o neporazitelnost až v sobotu v Neštěmicích, kdy dostala čtyři branky od Patrika Láchy. Je pro vás největším favoritem na postup?

Kdo je největší favorit po osmi odehraných kolech neumím říct, protože ani nevím, kdo by do divize chtěl, navíc i pro mě je Kadaň a její dosavadní výsledky překvapením.