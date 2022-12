Jako když vypustíte Džina z lahve a začnou se dít věci! To je podzimní kanonýr z Chlumčan Patrik Zomer. Dokázal dát v jednom zápase i osm gólů. Tenhle bombarďák jich v podzimních patnácti duelech nasbíral celkem 33. Druhý Luboš Koubek z Lenešic má o třináct zásahů méně. Přitom… „Jelikož pracuji daleko v Nymburce, tak jsem nebyl ani na jednom tréninku. Chodit jen na zápasy, to není vůči ostatním, co trénovat chodí, dobrý,“ řekl nedávno Zomer Deníku. Fotbal má pro zábavu, navíc už ho tolik nebere, co se mu narodila dcerka Adélka. Jak by to asi vypadalo, kdyby byl Patrik Zomer svobodný a bezdětný? Obrany soupeřů by zřejmě měly hodně zamotané hlavy.

DOSTIHY NA TRATI STRUPČICE – CHLUMČANY

Hrají si svojí vlastní soutěž a je zábava je sledovat, jak se spolu pustili do dostihů o první místo tabulky. Fotbalisté Chlumčan měli skvostnou sérii výher v řadě, jenže pak přišlo jediné zakopnutí a číhající žraloci ze Strupčic toho okamžitě využili a vyšoupli Chlumčany z jedničky na dvojku. Teď Strupčice, mající nejlepší útok soutěže (vstřeleno 87 gólů), vedou po podzimu se 41 body. Druhé Chlumčany, mající nejlepší obranu soutěže (inkasovaných 14 branek), jsou na tom o bod hůře. Třetí Lenešice mají bodů 31. Smrksnul se boj o postup do I. A třídy na dva týmy?

PIRANI Z LITVÍNOVA

Příjemně na podzim překvapil nováček soutěže z Litvínova. Páté místo není špatné vysvědčení. Litvínovští pirani uměli soupeře pořádně kousnout. Mysleli i na víc než na 29 bodů. „My jsme vlastně prohráli v devadesáti minutách pouze dva zápasy, zbytek proher máme po remízách a to hlavně s týmy, které jsou před námi a tam kdybychom sbírali po třech bodech, tak jsme v tabulce určitě jinde a toho je největší škoda, protože v těch zápasech jsme to byli my, kdo podle mě měl více fotbalovosti a více ze hry. Takže to je spíše taková ta kaňka na podzimu,“ přidal svůj pohled litvínovský střelec Jakub Liška.

Byli jste na hokeji? V hledišti byli naháči z Hané i pohledné fanynky Vervy

NAMOČENÉ DNO

Na jaře se strhne bitka i na opačném pólu tabulky. Jen osm bodů vybojoval poslední Vroutek, nad ním je devítibodový Ohníč, následují desetibodové Novosedlice a jedenáctibodové Obrnice. Zamakat v zimní přípravě a nabrousit šavle na jaro. Tady to bude hodně ostré!

JAKÉ BUDE JARO?

Dostatečný náskok si do jarních odvet nesou již zmíněné Strupčice a Chlumčany, ale pozor! Nevyzpytatelné je i Meziboří, které je čtvrté a má navíc dva neodehrané zápasy k dobru, to je v případě úspěchu šest bodů k současným třiceti. Meziboří může být jarní štikou a kluci z Markova kopce by se podle svých slov postupu také nebránili. Jaro může ve formě zastihnout i Litvínov. Nebo vyskočí na pódium někdo jiný, komu sedne zima a přijdou posily?