„Gól jsme nedostali a hráli hezký fotbal. Minule jsem spokojený nebyl, teď opravdu jsem. Most má mladé běhavé mužstvo. My v těch devadesáti minutách měli asi tři tutovky, bohužel jsme je neproměnili. Na druhou stranu jsem rád, že jsme to zvládli zase s nulou vzadu,. Chválím i střídající kluky, kteří naší hru oživili,“ usmíval se dobře naložený trenér Černovic.

Ostatně spokojená byla i mostecká strana. „Byl to těžký zápas a to jsme věděli. Černovice mají skvělou obranu a tady se to opět potvrdilo. I my jsme vycházeli ze zabezpečené defenzivy, takže to nakonec skončilo asi spravedlivou remízou. Bod se silným soupeřem bereme,“ řekl mostecký trenér Stanislav Hofmann, který je se svou družinou na šestém místě tabulky krajského přeboru.