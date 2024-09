Diváci, kteří dorazili, viděli drama. Most až do nastaveného času hájil hubené vedení 1:0, které vystřelil z pokutového kopu Šimeček. Benátky udeřily z posledního rohu a srovnaly. V následném penaltovém rozstřelu pak proměnily všechny své pokusy, kdežto Most jednou zaváhal a z postupu se radovali hosté.