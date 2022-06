"Litvínov postup, mostecké áčko postup do třetí ligy, ale my jsme v krajském přeboru skončili holt jen šestí. Chtěli jsme čtvrté místo, lehce nám uteklo. Náš B tým ale vybojoval bronzové medaile. Ale náš dresscode mluví za vše - Český turista. Sezonou jsme prošli jako český turista stezkou v Tatrách. Nikdo by neřekl, že to takhle zvládneme, ale defenziva byla spolehlivá jako ponožky v sandálech a ofenziva přesná jako tílko do vedra," napsali hornojiřetínští fotbalisté Mosteckému deníku. A takhle vypadala jejich rozlučka se sezonou, ve které je vedl trenér Radek Lilko.