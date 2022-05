„Co říci? Dostáváme tak jednoduché góly. Neubráníme standardku. Soupeř byl ale lepší. Utkání poznamenal svým výkonem rozhodčí. Na jedné straně penaltu pískne, na druhé straně jí nevidí, i když soupeř sám čekal, co udělá. Horší je, že nevíme, s kým budeme za týden hrát. Pour má zraněný kotník a Filip Schettl na tom také není dobře,“ řekl zklamaný trenér Domoušic Pavel Schettl.

„Bylo to z obou stran kvalitní utkání, které se muselo líbit. Hodně branek, pohledných akcí, zvratů ve vývoji utkání. Vyhráli jsme, protože jsme dali o gól více než soupeř,“ řekl spokojený srbický trenér Martin Luger, jehož svěřenci zůstávají na průběžné třetí příčce tabulky.

To pronásledovatel Domoušic z Vilémova nezaváhal a doma sestřelil 4:1 Litoměřicko. „Přímý souboj o druhé místo jsme zvládli herně i výsledkově. Úvod utkání nám vyšel, dali jsme dvě branky a vzápětí Vaňas chytil penaltu. To bylo pro další vývoj důležité. Defenzívu jsem měli dobře zorganizovanou a důslednou, Litoměřicko jsme do šancí nepouštěli, naopak my jsme byli v ofenzívě kreativní a vytvořili si spousty brankových příležitostí,“ řekl vilémovský kouč Vlastimil Chod.

„Vilémov má zkušený mančaft, má v něm výborné individuality, jsou rozjetí, je těžké je zastavit. Nás opět srazilo několik věcí. Zaprvé jsme dostali hned v úvodu dva rychlé góly, což nás hodně zbrzdilo. Pak jsme nedali penaltu a navíc se nám ve druhém ze tří posledních zápasů na delší dobu zranil útočník. Bylo pro nás těžké se s tím vyrovnat, a tomu odpovídal zbytek zápasu,“ krčil rameny litoměřický kouč Štefan Knapík. „Domácí ale byli zejména v první půli lepší, kontrolovali vývoj střetnutí, byli nebezpeční, my si něco málo vytvořili až po změně stran, kdy už ale bylo o výsledku rozhodnuto.“

Oba soupeři se znovu utkají už ve středu, kdy je pro změnu v Litoměřicích na programu semifinále krajského poháru. „Dáme šanci mladým, kteří to potáhnou příští rok. Ti ostatně budou mít příležitost se ukázat i v posledních čtyřech zápasech přeboru,“ dodal Knapík, jehož tým ztratil kromě dvou klíčových útočníků také kontakt s čelem tabulky. „Možnost porvat se o případný postup z druhé příčky už je asi pryč, chceme to dohrát v elitní čtyřce,“ uzavřel šéf litoměřické lavičky.

Vysoké vítězství 6:1 nad Kadaní zaznamenala Brná, která vedla už po čtvrt hodině hry 2:0. „Vytváříme si šance, které proměňujeme, jde vidět, že kluci mají zase chuť hrát,“ viděl jako hlavní klíč k úspěchu trenér vítězů Tomáš Heřman. „Už minule jsme dali tři branky, teď jich bylo rovnou šest, kluci mají formu, věří si. Když budeme takto pokračovat, mohli bychom skončit i v top pětce,“ dodal sebevědomě lodivod aktuálně sedmého týmu.

Po třech porážkách zabral žatecký Slavoj. V přestřelce zdolal na svém stadionu Perštejn 5:4, dvakrát se trefil nejlepší střelec Žatce Petr Klinec. „Bylo to tak trochu trápení. Od nás to bylo slušné směrem dopředu a hodně špatné do defenzivy, čemuž napovídá i ten výsledek,“ řekl po zápase Klinec, který nastoupil se zraněním. Podle kanonýra domácího mužstva byl důležitý konec úvodního poločasu. „Otočili jsme skóre. A když pak Perštejn na začátku druhé půle srovnal, dali jsme další dva rychlé góly.“

„Nevstoupili jsme do zápasu úplně dobře, nepřistupovali jsme k soupeři včas. Rozhodlo to, že jsme pak po obrátce začali hrát víc dopředu. Náskok jsme pak ubránili. S množstvím vstřelených gólů i třemi body jsme spokojeni. Soupeř byl velmi kvalitní,“ chválil Perštejnské záložník Žatce Pavel Hassman.

Jeho protějšek Jakub Kiliján pochopitelně spokojený nebyl. „Dostali jsme hloupé góly po pasech soupeře za naši obranu. Sráží nás to, navíc nejsme důrazní v soubojích,“ konstatoval středopolař celku z Chomutovska.

Žatec je nyní na deváté příčce, Perštejn je až třináctý, na poslední Modrou má ale deset bodů k dobru. „Začátek jara jsme měli výborný, ale poslední tři zápasy byly hrůzostrašné. A to jak herním projevem, tak i výsledky. Musíme začít běhat a bojovat jeden za druhého, jinak od každého dostaneme nadílku, i když dáme na hřišti soupeře čtyři góly,“ buroval Kiliján.

Na stadionu Slavoje vládla o poznání pozitivnější nálada. „Pár věcí jsme si museli vyříkat, ale jinak byla atmosféra stále dobrá. Mně osobně ani těch pár nezdarů nijak nepoznamenalo, nepřipouštím si to. Ale každý to může mít jinak,“ uvědomoval si Klinec.