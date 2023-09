OBRAZEM: Kotrmelce a klouzačky po ledě. Verva si užívala další slávu

„Brná ukázala, že je právem vedoucím týmem soutěže. Tušil jsem, že to nebude lehký zápas, což se nám beze zbytku potvrdilo. Šance byly na obou stranách, při troše štěstí jsme mohli i vyhrát, jenže to platilo na obě strany. V penaltách je to už vyloženě o štěstí a to měli více hosté. My bod bereme,“ řekl trenér mostecké juniorky Stanislav Hofmann.

Se dvěma body byl spokojený i sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Původně jsme chtěli všechny body, ale nakonec jsme vzhledem k průběhu rádi i za dva. Podržel nás brankář Satek, který chytil několik tutovek, Most potvrdil, že je skvěle technicky i kondičně připravené mužstvo,“ vysekl mimo jiné poklonu soupeři.