„Jednou to bohužel přijít muselo a také my jsme si vybrali slabší zápas. Neštěmice vyhrály zaslouženě. V tomto zápase nám skoro nic nevyšlo, je to poučení do dalších střetnutí a tam věřím, že se dokážeme vrátit na naší bodovou vlnu,“ řekl kadaňský kouč Jan Peštuka. Kadaň zůstává se svými 21 body na prvním místě tabulky tři body před druhými Modlany, které ale mají zápas k dobru.

Modlany si poradily na hřišti Litoměřicka, kde uspěly 3:1 a připsaly už šestou výhru ze sedmi zápasů, v tabulce jsou o skóre před Brnou. Hosté vedli po dvou trefách Jana Brezovského už do poločasu 2:0. „Zase jsme dobře bránili a ty dva slepené góly rozhodly. Po přestávce jsme přidali třetí gól a zápas v podstatě s přehledem dohráli. Domácí se prosadili až v závěru. Jsem rád, že se nám daří, ale jedeme dál,“ uvedl s nadhledem modlanský trenér Michal Doležal.

Jílové před svými fanoušky hostilo v dramatickém zápase Oldřichov a po devadesáti minutách hry musely na řadu přijít penalty, ve kterých se štěstí přiklonilo na stranu domácích a Jílové tak bralo dva body.

Jedenáct medailí pro SK Leon při domácím MČR v kickboxingu a stužkované

„Před zápasem jsme řešili s rozhodčím, zda vůbec na špatném terénu hrát. Možná byla chyba, že jsme souhlasili. Naší hře to vůbec nesedělo, navíc jsme byli v horší sestavě, když jsem byl na střídání vlastně jenom já. Byl to náš nejslabší výkon v sezoně, dva body musíme brát, více jsme si nezasloužili. Nikdo si na sebe nechtěl vzít zodpovědnost, hráči se schovávali, nechtěli hrát,“ viděl kouč Jílového Ondřej Barilla.

Nepříjemnou sezony prožívali fotbalisté Horního Jiřetína, kteří se teď začali lehce zvedat a naposledy slavili u nováčka z Černovic 2:1.

„Ale naší hře stále chybí lehkost, která nás zdobila v poslední sezoně. Na druhou stranu jsem rád za tříbodový zisk a že jsme se dostali ze spodku tabulky výš. Nicméně nás čeká ještě hodně práce. Nejsme na místech, kde by se nám to líbilo,“ řekl jiřetínský kouč Radek Lilko.

Druhý celek z Mostecka a to FK Baník Most-Souš B tentokrát narazil v Srbicích odkud se vracel s těsnou porážkou 2:3.

„Ještě jsme dokázali reagovat na vedení domácích po prvním poločase, ale ve druhé půlce už se nám hra zbořila a nebylo to ono. Bohužel dneska nám to na nějaký bodový zisk nestačilo,“ mrzelo mosteckého trenéra Stanislav Hofmanna.

Čtyřgólový Vokoun dirigoval výhru Štětí. Bodovaly Louny i Chomutov

SUCHÝ HATTRICKEM POPRAVIL KRUPKU

Zajímavé utkání se hrálo v Brné, kam přijela letos rovněž výborně hrající Krupka. Speciální příchuť mělo utkání pro duo Suchý-Kolář v domácím dresu, a také pro sportovního manažera Brné Martina Vrtišku. Všichni tři totiž přišli v létě právě z Krupky. Největší slovo si vzal Matěj Suchý, který nasázel hattrick a pomohl tak k výhře Brné 4:2.

„Samozřejmě, že to nejen pro mě, ale i pro tyto dva hráče bylo speciální. V úvodu se hrálo vyrovnané utkání, my měli trochu víc ze hry, ale srazil nás gól z ojedinělé šance soupeře. Ten pro změnu posadil na koně je, ale my jsme naštěstí zvládli zareagovat vyrovnávací trefou, do přestávky jsme pak ještě z penalty přidali vedoucí gól,“ popisoval Vrtiška průběh střetnutí. „Po změně stran už jsme kralovali, myslím, že jsme klidně mohli přidat pátý a možná i šestý gól. Ačkoliv se hrálo na těžkém terénu, byl to z naší strany pohledný fotbal plný rychlosti, dařilo se nám i kombinovat, vytvořili jsme si tam opravdu hezké akce,“ pochvaloval si.

LOVOSICE ZUŽITKOVALY DLOUHOU PŘESILOVKU

Důležitou výhru urvaly také Lovosice, jež otočily nepříznivě se vyvíjející souboj s rezervou ústecké Army. Tým z krajské metropole se sice dostal do vedení, vzápětí byl ovšem po druhé žluté kartě vyloučen Petr Kroupa a Lovosické čekal celý druhý poločas v početní převaze.

Přebor: Rašovice ztratily s Březnem. Otvice daly Hrušovanům bůra

Té nakonec dokázali využít a v souboji celků ze spodních pater tabulky si odvezli vítězství 3:1. „Vyloučení domácího hráče byl určitě důležitý moment. Bylo vidět, že mladému týmu Ústí zkušenost s takovou soutěží zkrátka chybí. Mrzí mě ale, že jsme to mohli zvládnout s trochu větším klidem,“ hodnotil zápas trenér vítězů Roman Podrazil. „V prvním poločase zase nedáme spoustu šancí a pak dostaneme z brejku gól na 1:0. Pochopitelně ale převládá spíše spokojenost se ziskem tří bodů,“ dodal.