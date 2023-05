„Myslím, že tam se to zlomilo. Kluci se pak začali na hřišti mezi sebou dohadovat, v závěru jsme měli štěstí, když Valenta nedal obrovskou šanci, kterou mohl zápas ukončit,“ líčil sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Jasně, že pořád se vyhrávat nedá, a nakonec jsme ztratili jenom bod, i tak si ale myslím, že máme dost zkušený mančaft na to, abychom si domácí vedení 3:1 pohlídali,“ dodal.

„S bodem spokojenost. Klidně to mohlo skončit 6:6, byl to trošku divoký zápas, ale protože jsme přijeli bez tří hráčů základní sestavy, tak bod beru. Je zlatý,“ řekl kadaňský trenér Jiří Hořínek.

Druhé místo po 23. kole drží v tabulce Srbice, které v sobotním nervy drásajícím zápase plném zvratů nakonec porazily Oldřichov druhým gólem nejlepšího střelce soutěže Denise Egrta v nastavení 3:2. Kanonýr přeboru dostal domácí do poločasu do vedení, Oldřichov po přestávce otočil na 1:2 a srbická parta musela zase zabrat. Povedlo se. O třech bodech rozhodl Egrt už 31. brankou sezony.

„Vyhráli jsme, ale zápas jsme si dvěma inkasovanými brankami v rozmezí asi šesti minut zbytečně zkomplikovali. Nebýt chyb, mohli jsme zápas zvládnout v klidu,“ řekl srbický trenér Martin Luger.

FOTO: Jirkov po třech porážkách zabral. Doma porazil 3:0 Bílinu

Ani jeden tým nedohrál kompletní. Zatímco oldřichovský Jan Dědič byl vyloučen po dvou žlutých kartách, domácí David Batelka řekl asistentovi rozhodčího Lukáši Vlkovi ,,To nebyl aut, ty č…!“ a šel se sprchovat osm minut před koncem. „Dostal kartu za nedisciplinovanost. Je to škoda, už takhle máme málo hráčů, kluci chybí pro zranění a teď dostane trest i on. Jsem zvědavý, jak dáme na sobotu do Žatce sestavu dohromady,“ dodal srbický kouč Luger.

Jen osm minut uběhlo ze zápasu mezi Ústím/Domoušicemi a třetím Mostem a domácí už vedli 2:0. Nakonec Ústečané vyhráli 3:1, když hosté z Mostu korigovali až v poslední minutě utkání. I přes porážku si mostecká juniorka udržela třetí místo tabulky.

„Smolný zápas. Domácí přes zimu posílili, chtějí udržet soutěž a bylo to na jejich nasazení vidět, šly si pro body a výhru. Musíme se z toho oklepat a soustředit na další zápas, kde budeme chtít uspět,“ vyjádřil se mostecký trenér Stanislav Hofmann.

Spořický Terminátor Hašek: Hlad po gólech mám pořád, mě nezastaví

Velký obrat s Horním Jiřetínem o víkendu ukázaly aktuálně čtvrté Modlany. Třebaže v poločase prohrávaly 0:2, zvítězily 4:2.

„Do zápasu jsme se nemohli dostat, hrály moc složitě, zbytečně jsme kombinovaly, samé patičky… Po přestávce nám pomohlo střídaní, hru jsme zjednodušili, zlepšili pohyb. Kluci víc běhali a zápas zaslouženě otočili,“ konstatoval trenér modlanského Baníku Michal Doležal.

Černovická jízda za záchranou napsala další úspěšnou kapitolu. Černovice venku 2:0 složily nepříjemné Neštěmice. „Důležité vítězství, moc cenné,“ oddechl si černovický kouč Martin Boček. „Bylo to celý zápas těsné, rozhodli jsme až v nastavení. Jsem rád, že po naší malé černé sérii zase bodujeme,“doplnil černovický kouč.