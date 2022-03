Každý druhý by neměl moc slov po porážce, notabene čtyř inkasovaných gólech. Jenže jiřetínský „Áša“ sílu protivníka uznat umí, stejně tak přijmout porážku. Chlapsky přiznal: „Byl to zápas blbec, zvlášť pro mě jako gólmana. Čtyři střely a čtyři góly, týmu jsem bohužel nijak nepomohl. Po minulém kole jsme šli do zápasu s čistou hlavou a sebevědomím. Na hře to bylo celkem znát, hráli jsme v tempu a ať bylo hřiště jaké bylo, tak jsme se snažili kombinovat. Každopádně rozhodla produktivita – my jsme naše šance neproměnili včetně penalty z první minuty a soupeř do čeho kopl, to skončilo za mými zády,“ popsal po zápase Aschenbrenner. Sám uznal sílu Domoušic, které vedou krajský přebor a klepou na brány divize.