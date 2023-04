Mostecká juniorka vstoupila do jarních odvet parádně. V tabulce se už vyšvihla na čtvrté místo, naposledy získala bod na půdě silného lídra z Brné, který Most přemohl až po penaltách 2:1.

„Těžký zápas, Brná je náročný tým a zasloužený lídr. Já jsem ovšem se ziskem bodu spokojený. Kdybychom proměnili všechny naše příležitosti, tak to tady mohlo být i veselejší. Bod ale bereme,“ řekl mostecký kouč Stanislav Hofmann.

Chválu svému sokovi oplácel také sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Věděli jsme, že přijíždí vynikající mladý tým, který je fyzicky skvěle připravený. Měli jsme je hodně načtené, takže nás nepřekvapilo, jak jsou dobří. Potvrdilo se, že jde o špičku soutěže, a že Most nebude body rozdávat ani doma, ale ani venku. Remíza podle mého utkání sluší, bylo to vyrovnané, v penaltách jsme měli o kousek víc štěstí.“

Na penalty došlo také v Kadani, kam dorazila nepříjemná Krupka. Diváci se za celých 90 minut branky nedočkali, šlo se tak do rozstřelu, po kterém Krupka brala za výhru 1:0 bonusový druhý bod. „Je to obrovská škoda, myslím, že jsme na domácím hřišti měli na tři body, ale byl to zápas obran. Nicméně s bodem jsme spokojení,“ řekl kadaňský trenér Jan Peštuka.

„Byla to taktická bitva, každý chvilku tahal pilku. Sehráli jsme lepší zápas než v Jiřetíně , jsem rád za dva body. Utkání skončilo bez branek a v penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější,“ přidal pohled z krupského tábora kouč hostů Luděk Altman. Jeho tým si připsal už třetí jarní výhru a je šestý, ovšem na třetí Modlany už ztrácí jen tři body.

JAKO LEWANDOWSKI

Až nečekaně jednoznačné bylo utkání v Srbicích, kam přijelo Litoměřicko. Výraznou postavou se stal nejlepší střelec soutěže Denis Egrt, jenž se do sítě Litoměřicka trefil třikrát a na čele žebříčku kanonýrů má osmibrankový náskok. „Popravdě jsem čekal daleko těžší zápas. Možná to bylo také tím, že soupeři chyběli nějací hráči. Zlomili jsme ho brzy vstřeleným gólem. Litoměřicko jsme otevřeli a zápas dohráli tak, jak jsme potřebovali. A můj hattrick? Žádná hitparáda. První byl doklepnutí po krásné přihrávce od Batelky, druhý po podobné přihrávce od stejného spoluhráče a střela na přední tyč. Nejhezčí byl asi můj třetí gól. Dal jsem ho po rohu hlavou, ve vzduchu jsem visel jako Lewandowski,“ usmíval se spokojený šutér.

Hlavní důvod vysoké porážky potvrdil i trenér Litoměřicka Štefan Knapík. „Tentokrát jsme měli velké problémy se sestavou, zejména v defenzivě. Nastoupit tam museli kluci, kteří to nemají tolik v krvi, proto jsme dostali tolik branek. Navíc nám tito hráči pak chyběli vepředu. Šance jsme si sice vypracovali, jenže jsme je nedokázali proměnit,“ litoval. „Kdyby zápas skončil třeba 8:4, asi by se nikdo nemohl divit. Nepovedlo se nám dát ani kontaktní gól v závěru první půle, pak by to třeba celé vypadalo jinak.“

Důležitou a pro mnohé dost nečekanou výhru zapsalo také Jílové, které uspělo na půdě třetích Modlan 5:2. „Samozřejmě jsem spokojený s výsledkem a předvedenou hrou. Hrálo se na těžkém terénu, po dvaceti minutách to bylo dost blátivé. Poradili jsme si s tím lépe, než soupeř,“ líčil šéf hostující lavičky Ondřej Barilla. „Po celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Hodně nám pomohl návrat Patrika Gahera, který ovšem stále nemůže hrát na sto procent. Vidět byl taky Emil Mikula, posila ze Šluknova. Typologicky se k nám hodí. Je vidět, že pokud k tomu zodpovědně přistoupíme a jsme skoro kompletní, můžeme hrát proti každému. Teď je potřeba to potvrdit v dalším utkání proti Lovosicím.“

Právě Lovosicím se začíná povážlivě vzdalovat záchrana v soutěži, prohrály totiž i v Perštejně 1:3 a na chvostu tabulky ztrácí už osm bodů. Poprvé pod novým trenérem Martinem Bočkem nebodovaly Černovice. Ty hostily na domácím trávníku Žatec a byla z toho těsná porážka 2:3. Na jaře naopak šlape béčko fotbalového Ústí, které sestřelilo Horní Jiřetín 4:0. Duel Neštěmic s Oldřichovem byl odložen.