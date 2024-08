S černými páskami na rukou nastoupili fotbalisté třetiligového Baníku Most ve středu v podvečer do pohárového duelu s Mariánskými Lázněmi. Uctili tak památku svého sekretáře Petra Černého, který nenadále odešel v neděli. Do nebe mu poslali hladkou výhru 4:0 a vítězně se tak naladili na víkendové mistrák v České Lípě.

„Přijeli jsme k zápasu jako favorit a to jsme potvrdili. Využili jsme celou lavičku, která teď nehrála. Povinnost to ovšem nikdy není, soupeř z nižší soutěže se vždy snaží to maximálně znepříjemnit. Myslím si ovšem, že jsme si s tím celkem zkušeně poradili,“ vyprávěl k pohárovému měření sil mostecký kouč Stanislav Hofmann. Baníkovci za pětadvacet minut vedli díky Rjaskovi a Šimečkovi 2:0. „To nás uklidnili, v poločase jsme pak prostřídali i další hráče, takže si myslím, že jsme zápas zvládli celkem s přehledem. Domácí pak sice měli sérii rohových kopů a standardek, ale to jsme celkem uskákali, takže si myslím, že celkem dobré,“ dodal kouč Mostu.

Baníkovský soubor čeká o víkendu třetí kolo nové sezony ve třetí lize. Cestovat budou na půdu České Lípy, kde se hraje v sobotu od 17.00 hodin. A za Severočechy by měla dorazit i pořádná fanouškovská podpora. „Dnes se nás moc nesešlo, ale v České Lípě budete mít pořádnou podporu,“ slíbili skalní příznivci Mostu při domácí děkovačce po remíze s Hradcem.

FC Viktoria Mariánské Lázně - FK Baník Most-Souš 0:4 (0:2)

Branky: 13. Rjaska, 25. Šimeček, 78. Marhoul, 87. vlastní

Sestava Mostu: Kolodziej - Pátek (46. Petržílka), Cibulka, Foungala (46. Novák), Hadinec - Šimeček (46. Novický), Radba (82. Balázs), Fischer - Mukendi (61. Procházka), Marhoul, Rjaska.

Sestava M. Lázní: Gembický - Cinkanič, Dvořák, Skála, Drahorád, Lávička, Kapolka (66. Liguš), Pecháček (66. Holub), Řezáč, Bílik, Hendrych.

