Pohárová cesta pro třetiligový Baník Most ve středu večer skončila. Baníkovci se rvali…

Litvínov vyhrál podruhé v řadě, po nezdarech s Chlumčany a v Podbořanech tak má o něco lepší náladu. „Je to o tom, jak se sejdeme, jak potrénujeme. Fyzička je důležitá. Ale snad v tom budeme pokračovat," vyslovil Mai přání litvínovského týmu.

V Oseku se zprvu trápil, o dominanci se ani přes vysoké vítězství nedá mluvit. „Výhra se rodila těžce. V první půli tam byla spousta nepřesných přihrávek, dostávali jsme se pod tlak. A Baník i za nepříznivého stavu bojoval, to se mi na něm líbilo. Lepší to bylo, když jsme si dávali míč po zemi. Ještěže to neviděl náš trenér, byl s dorostem. Takže se mu bude usínat lépe než nám," vtipkoval kapitán litvínovského celku.

KVÍZ: Velký test fotbalových znalostí o teplickém fotbale. Kdo dá 20/20?

Hráčům oseckého Baníku do smíchu nebylo. „Fotbal hraji dlouho, je těžké pro mě kousat takové nezdary. Takovou bídu nepamatuji. Přitom dneska jsme měli dobrou sestavu, sešli jsme se. Jenže zase vysoká porážka. Co je platné, že se snažíme, když pořád prohráváme," bědoval Jaroslav Procházka.

Osek se musí vypořádat s odchody několika hráčů základní sestavy a se slabí tréninkovou morálkou. „Těch kluků odešlo asi pět. Tréninky? Ve úterý nás bylo deset, ve čtvrtek jen sedm. Je to škoda, tréninky po koučem Petrem Dragounem starším jsou výborné, takové tu dlouho nebyly."

Jak z průšvihu ven? „Do tréninku se musí zapojit víc kluků. Čekáme, až se vrátí Víťa Pour, ten nám pomůže. Teď přišel Tomáš Holub, má kvalitu, ale potřebuje potrénovat. Já věřím, že se z toho dostaneme, ale teď na nás leží deka," přiznal Procházka.

TJ Baník Osek - FŠ Litvínov 0:6 (0:3). Branky: 41. a 52. Forman, 82. a 87. Jonáš, 17. Mai, 33. Vintr. Rozhodčí: Říha - Teska, Topinka. ŽK: 2:2. Diváci: 100.