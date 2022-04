„V soutěži není pomalu lepší zápas než derby, takže jsme se těšili. Většina z nás Mostem prošla a navzájem se známe, tudiž o motivaci bylo postaráno,“ vysvětluje brankář Jiřetína Miloslav Aschenbrenner a pokračuje: „Věděli jsme, co budou hrát, tak podle toho taktika vypadala. Byli na balonu a kombinovali, ale my jsme dobře bránili v bloku a čekali na brejky. Dali jsme brzký gól z penalty, přežili jsme jejich dvě šance a ke konce jsme přidali pojistku druhého gólu,“ popsal Aschenbrenner, kterého vychytaná nula vyjde draho. „Jsem za vítězství rád a do kabiny koupím nějaké občerstvení,“ usmívá se lapač Jiřetína. Nechce zakřiknout štěstí, týmu se daří, stoupá tabulkou.

„Nějaké cíle jsme si dali a zatím to pomalu, ale jistě vychází, ale už takhle jsme spokojení. Je to tam hodně vyrovnané kolem toho pátého místa. Uvidíme kolikátí nakonec skončíme,“ uzavírá Miloslav Aschenbrenner.

Kopisty obraly lídra! Náš nejlepší zápas, hodnotil trenér Sutner