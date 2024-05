„Házenou v Mostě jsem hrála nějakých osm let a fotbal mne začal lákat kvůli kolektivu, protože jsem tady spoustu holek znala a začalo mne to i lákat, protože mne fotbal začal bavit. Už při házené jsme si občas šla s někým zakopat a bylo to super. Kolektiv je tady úplně úžasný, což na házené občas nebylo. Takže vyhrál fotbal a kvůli partě jsem se u něj udržela,“ vypráví Ema Jindřichová, kterou spoluhráčky přezdívají Ejmi. V mostecké házené byla univerzálkou – nejdříve hrála na střední spojce, pak ji kvůli vytáhle postavě postavili i na pivota a dokonce chytala i v brance. Nemrzí ji, že ve fotbale nepadá tolik gólů jako v házené?

Podívejte se na hokejovou euforii u jezera Most. Největší fandění teprve přijde

„Je to různé, u fotbalu občas taky padá hodně gólů, když jsou některé zápasy divočejší. V házené samozřejmě padá více branek, ale jde spíš o stmelení týmu a aby všechny holky makaly dohromady, o góly ani tak nejde,“ usmívá se Jindřichová, která o víkendu na mostecké Souši sledovala porážku Mostu s béčkem pražské Sparty 0:4. Mostečanky, jak už bylo zmíněno, jsou v nováčkovské sezoně na pátém místě. Do konce sezony jim zbývá jeden zápas.

„Sezona je zatím skvělá, páté místo na to, že jsme ve druhé lize nováčkem je hezké. Navíc super parta, ale samozřejmě, že se s holkama umíme i pohádat, ale při zápase to k tomu prostě patří. V nervech se řekne cokoliv. Jsme tu ale parta, všechny se bavíme dohromady a jsme na sebe hodné. Myslím si, že jsme to dotáhly docela daleko, protože na to, že nemáme tým extra dlouho, tak si myslím, že naše umístění je dobré,“ popisuje fotbalistka, která už do konce sezony bohužel do bojů na hřišti nezasáhne. Důvod je zlomený nos, který musel projít i operací.

Půlnoční šílenství v Mostě. Hokejoví fandové obsadili centrum spanilou jízdou

„Byly jsme na zápase v Praze a zlomila jsem si bohužel nos. Takže teď už do konce sezony hrát nebudu. To mne samozřejmě mrzí, ale chodím na zápasy holky podporovat, tak alespoň že tohle můžu. Byla jsem s nosem na operaci, teď už mám sádru dole, takže dobré. Na novou sezonu se těším,“ říká Ema Jindřichová.