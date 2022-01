Pět let čekal trpělivě na svou šanci v Teplicích, kde fotbalově od čtyř let vyrůstal. Přestože byl mládežnickým reprezentantem, na slavném stadionu se strmými tribunami v lize nikdy šanci nedostal. Nebylo proto divu, že po skončení smlouvy kývl na nabídku druholigového Ústí nad Labem. „Chytal jsem jen jeden zápas v MOL Cupu. Byl jsem zraněný a pak už jsem věděl, že Ústí chce prodat Tvrdoně. Měl jsem i pár jiných nabídek, ale jít o pár kilometrů dál do druhé ligy pro mě bylo jasnou volbou. Potřeboval jsem chytat, navíc jsem tam znal pár kluků a vedení, už jsem tu chytal. Vlastně jsem nemohl udělat chybu. Teď s odstupem času můžu říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl udělat,” pochvaluje si 23letý brankář.

Na to, kde se fotbal naučil, ale nezapomíná. „Teplice mi daly hrozně moc, naučily mě plno věcí. Třeba pod trenérem Patrikem Kolářem to bylo skvělé. Myslím si, že klub pracuje dobře s mládeží, produkuje talenty. Je mi líto, že to skončilo, ale každý by si měl projít druhou ligou, aby mohl chytat první. Třeba se do Teplic někdy vrátím,” nevylučuje.

Jan Plachý pořád sleduje, jak si jeho bývalí kolegové a kamarádi vedou. „Když to jde, tak chodím na zápasy áčka, byl jsem i venku na nich. Nejsou na tom v tabulce dobře, ale věřím, že se zvednou. Přál bych jim, aby byly na vyšší příčce. A abychom je s Ústím ve druhé lize nepotkali. Jedině, že bychom postoupili!”

Na postup do ale v krajském městě nevypadá, po podzimu je Ústí jedenácté. Plachému se však daří, v patnácti zápasech obdržel jen 20 branek, pětkrát vychytal nulu, což ho řadí mezi nejlepší brankáře soutěže. „Jsem spokojený. Ta moje čísla jsou zásluhou celé obrany, je za ní radost hrát. Jako tým ale moc bodů nemáme. Na jaře se z toho musíme dostat co nejdřív a poskočit nahoru. Co mě překvapilo, tak to byl zájem fanoušků. A celkově druhá liga není špatná. Je to profesionální soutěž, takže pro mě super. Doposud jsem chytal jen ČFL.”

Plachý si medí i ohledně podmínek, které v Ústí Arma má. „Zázemí je tu na úrovni prvoligového klubu. Máme vše, co potřebujeme. Někdy jezdíme trénovat do Teplic na Anger, ten totiž patří majiteli Ústí panu Horovi. Ale toho moc nevidíme, je to takový klasický majitel,” říká ústecký nástupce Mariána Tvrdoně.

Z čeho je ve svém novém klubu u vytržení, to je trenér Jaroslav Blažek, gólmanská legenda pražské Sparty. „Hráče vede trenér Jarolím. Je náročný, ale spíš se stará o hráče, o taktiku. Nás brankáře vede Blažek.”

Plachý ho bere za svého velkého učitele, hltá každý jeho pokyn. „Když jsem byl kluk, tak jsem ho sledoval. Patřil k mým vzorům. Je to opravdu velká persona; skromný a skvělý člověk. Předává mi zkušenosti, které potřebuju. Občas si povídáme i o jeho kariéře, říká mi i nepublikovatelné věci, které ve Spartě zažil.”

Ústeckého brankáře fascinuje, jak se Blažek na Letné uměl vypořádat s dalšími osobnostmi. Třeba to, jak dokázal vyfénovat tvrďáka Tomáše Řepku. „To je něco neuvěřitelného. Je to frajer. Jde z něj respekt. Co mi řekne, to hltám. Snažím se toho od něj nasát co nejvíc. Je to člověk, který chytal za Spartu, prožil fantastickou kariéru. Lepšího trenéra mít nemůžu.”

Blažek například Plachého učí mít na zeleném pažitu ostřejší lokty. „On takový byl, tak to po nás vyžaduje. Já jsem s tím měl dřív problém, byl jsem spíš tichý. Pracujeme na tom, zlepšuje se to. Myslím, že to půjde,” září ústecké překvapení podzimu blažeností.