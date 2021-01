„Jsem rád, že jsme dotáhli jednání k dohodě. Od počátku jsme si rozuměli a jednání šlo hladce. Mám z toho dobrý pocit. Důležité je, že máme společnou sportovní filozofii. V Ústí je dobře nastavena práce s mladými hráči, kteří spolu se zkušenou osou týmu tvoří ambiciózní celek, a této filozofie se určitě budeme držet," řekl ke svému nástupu David Jarolím.

„Co se týká cílů, chci především navázat na úspěšné předcházející období. Budeme hrát ofenzivní fotbal podložený poctivou prací v zápasech i v tréninku. Důležité bude umožnit fotbalový růst talentovaným hráčům. Chci jim k tomu dát dostatek prostoru," slíbil. „Žádné konkrétní umístění v tabulce jsme si nestanovili, do každého zápasu ale půjdeme s cílem vyhrát. Jaké umístění nám to nakonec vynese, to uvidíme po skončení sezóny. Mojí ambicí je samozřejmě zůstat v horních příčkách tabulky. Na nové angažmá se hodně těším a věřím, že spolu s týmem uspějeme. Chtěl bych tím klubu oplatit jeho důvěru, které si vážím," dodal kouč, jehož asistentem bude dlouholetý kolega Richard Straža. O dalších členech realizačního týmu, na kterém se nyní pracuje, bude klub informovat.

„Od trenéra Jarolíma si slibujeme pokračování v klubové filozofii práce s mladými hráči a začleňování ústeckých odchovanců do A týmu. To je pro nás zásadní a jsem rád, že na tom máme širokou shodu v celém sportovním úseku včetně nového trenéra a že v tom máme podporu i od pana Hory, majitele klubu,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel ústeckého fotbalového klubu Václav Kožíšek.

„Do klubu přichází další mladý trenér s velkými hráčskými zkušenostmi. David Jarolím je bezpochyby fotbalová osobnost a je skvělé, že své zkušenosti může podobně jako jeho předchůdce Jiří Jarošík začít trenérsky zúročovat právě u nás v ústeckém klubu. Věřím, že společně navážeme na předchozí úspěšné období. Všichni přejeme novému trenérovi, aby se mu v Armě dařilo," doplnil sportovní manažer klubu Petr Heidenreich.

David Jarolím odehrál za český národní tým 29 zápasů, v nichž si připsal jeden gól na podzim 2006 v kvalifikačním duelu o EURO 2008 proti San Marinu. Zúčastnil se také MS 2006 a ME 2008. Na klubové scéně zanechal nejvýraznější stopu v Hamburku, kde odehrál za téměř 10 let své kariéry 257 zápasů, během kterých oslavil čtrnáct přesných zásahů. Zdejší HSV si jedenačtyřicetiletého rodáka z Čáslavi, který nosil v klubu i kapitánskou pásku, vážilo natolik, že mu v březnu 2015 uspořádalo benefiční rozlučku se zápasem Hamburger SV - Tým Jarolím.

Působil také v Norimberku či Bayernu Mnichov, zahrál si i ve Francii. Profesionální kariéru ukončil v roce 2014 v Mladé Boleslavi, kde aktuálně trénuje jeho otec Karel Jarolím. Má sestru Anet, která se proslavila na florbalových palubovkách v dresu Herbadentu, Chodova či české reprezentace, a bratra Lukáše.

S ním pokračuje na amatérské fotbalové úrovni v dresu FK Újezd nad Lesy (kde působí například i brankář Jaromír Blažek) v pražském krajském přeboru, za který stihl na podzim dva zápasy a jeden vstřelený gól.

Trenérskou dráhu načal jako asistent svého otce v u mladoboleslavského áčka, první angažmá v roli hlavního trenéra si připsal v Olympii Radotín v ČFL, a následně u juniorky FK Slavoj Vyšehrad.

Svou misi v ústeckém klubu načíná okamžitě, do přípravy vstoupí Arma od 13. ledna kondičními testy. O pět dní později čeká hráče první společný trénink, ve středu 20. ledna pak první zápas Zimní Tipsport ligy proti Slavii Praha B v Praze - Horních Počernicích.