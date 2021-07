Naposledy svěřenci Pavla Drska podlehli Mladé Boleslavi 1:6, generálku na ostrý podzimní start obstará sobotní duel proti Liberci B. Bude se hrát ve Varnsdorfu od 11 hodin.

„Bota nás tlačí v zakončení, to je dlouhodobý problém. Na tréninku to tam některým hráčům padá, ale v zápasech je to naopak,“ zakroutil hlavou Pavel Drsek.

Ve středu jste prohráli vysoko v Mladé Boleslavi. Jak jste zápas viděl?

Výsledek vypadá děsivě. Realita je, že jsme do 17. minuty šli prakticky třikrát sami na branku. Měli jsme dát minimálně dva góly. To se nestalo. Pokud nedáte branku proti tak silnému soupeři, je prostě složité uhrát dobrý výsledek. Boleslav pak získala na jistotě, my jsme tam začali mýt okýnka a nějaké góly jsme jim darovali. Ráno jsem ještě koukal na video. Byly tam z naší strany laciné chyby. Je pravda, že další branky nám soupeř dal po hezkých akcí. Výsledek je ale krutý.

S pěti přípravných zápasů jste porazili třetiligové Přepeře. Proti Teplicím, Jablonci, Dukle a Mladé Boleslavi přišly poměrně jasné neúspěchy.

S Teplicemi bylo vidět, že pro řadu nových hráčů to bylo příliš. Teplice nás hodně přehrávaly. S Jabloncem jsme opět propadli v koncovce, soupeř nás potrestal po standardní situaci a naší špatné rozehrávce. Proti Přepeřím jsme dokázali vyhrát. Všechno už směřujeme k prvními mistráku a pevně věříme, že tam už naše šance proměňovat budeme.

Ptát se na to, kde vás tlačí bota, je v poslední době docela zbytečné.

Bota nás dlouhodobě tlačí v zakončení, tak to prostě je. Máme hráče, kteří na tréninku ty góly dávají. Jenže přijde zápas a nepadá to tam. Jsem rád, že jsme na kraje hřiště získali hráče, kteří jsou schopní servírovat míče do vápna. Se vším určitě nejsme spokojeni, kádr není uzavřený. Je šance, že ještě někdo přijde.

Můžete být konkrétní?

Ještě to není dodělané, takže konkrétní nebudu. S panem Gabrielem ještě řešíme, kdo tu zůstane a kdo ne. Radim Černický nehraje špatně, ale máme tu přetlak obránců. Než aby seděl na lavičce, tak pro něj bude lepší, aby hrál třetí ligu v Liberci. V zimě se k němu můžeme vrátit.

Dobře. Na jakou pozici byste ještě uvítal novou tvář?

Potřebujeme někoho, kdo zvedne konkurenci v zakončení. Je potřeba, aby se někteří kluci probrali. Bez střílení gólů to prostě nepůjde. Nemůžeme to všechno ukopat na remízy, to nám ve druhé lize stačit nebude.

Generálku sehrajete v sobotu, kdy doma přivítáte třetiligový Liberec B. Jakou sestavu pošlete na hřiště?

Základní sestavu proti Liberci nepoznáte. (úsměv). V hlavě už to na mistráky mám nějak rozmyšlené.

Trápí někoho zranění?

Trochu mě trápí zranění Martina Kouřila, má něco s lýtkem. Snad by mohl příští týden naskočit. Dominik Breda zatím jenom trénuje, na zápasy se necítí. Ostatní jsou v pořádku.

Jak se vám zatím spolupracuje s novým asistentem Petrem Papouškem?

Velmi dobře, jsem spokojený. Chci, aby Petr taky koučoval. Nepotřebuji parťáka, který tam bude jenom sedět. Petr byl výborný fotbalista, rádi bychom, aby se zaměřoval na naši ofenzivní část. Samozřejmě to musí mít hrát v sobě, nebo musí natankovat takové sebevědomí, že jim to tam bude padat samo.