„Po povedeném startu přípravy se Sokolovem, jsme si nyní pozvali soupeře ze druhé nejvyšší soutěže, a bylo to znát. Ústí je samozřejmě proti divizi úplně jiný protivník. Nějaké příležitosti jsme si vypracovali, ale nebylo to z naší strany nic velkého. Nicméně jsme stále na začátku přípravy a čeká nás ještě dostatek zápasů, abychom vše sladili a připravili se na jaro, které osobně očekávám hodně náročné,“ řekl trenér Mostu-Souše Petr Johana.

„Z různých důvodů jsme museli oželet některé hráče, takže jsme na poslední chvíli povolávali i dva odchovance z U19. V první půli jsme měli spoustu ztrát, bylo to takové rozhárané a moc se mi to nelíbilo, alespoň do naší první branky. Po přestávce se náš výkon o dost zlepšil, tam už jsem docela spokojený, ačkoliv branek jsme mohli a měli dát víc,“ kontroval trenér Army David Jarolím.

Ten také pochválil výkon protivníka. „Soupeř sice hraje jen divizi, ale kádr má velice kvalitní a předvedl dobrý výkon.“

Další zprávy už jsou také ke zranění Matthewa Cantina. „První diagnóza v Plzni naznačovala přetržené vazy v koleni, ale magnetická rezonance ukázala, že by to snad nemuselo být tak hrozné. Mohlo by jít pouze o prasklinu, což by znamenalo pauzu zhruba pět až šest týdnů. Matthew odcestoval dnes (v sobotu) do Francie, kde se podrobí operaci a teprve po ní se uvidí, jak dlouhá rekonvalescence skutečně bude.

Fotbal, zimní příprava 2022:

FK Baník Most-Souš - FK Ústí nad Labem 0:3 (0:2)

Branky: 40. Černý, 42. Gonzalez (pen), 86. Kaleniuk

FK Ústí nad Labem: Němec - Švanda, Hudec, Čítek, Kurka - Čičovský, Onije, Jiránek - D. Černý, Gonzalez, Ogiomade.

Náhradníci: Plachý - A. Černý, Uličný, Kaleniuk, Vukotić

Most-Souš: Nejedlý - Pátek, Prokop, Nguyen, Štefko - Novický, Petržílka - P. Hlaváček (60. Skurovec), Glaser (60. Vlach), Gabko (45. Dolechek) - Kopta