„Zápas v České Lípě byl zatím určitě nejtěžším v této sezoně, ale s tím jsme počítali,“ vypráví střelec Jan Kopta. Mostecký tým trochu děsily výsledky českolipského Arsenalu, kdy naposledy dali osm branek Kladnu.

„Věděli jsme, že mají jeden z nejlepších kádrů v divizi. A taky jsme tušili, že v takovém utkání může rozhodnout jeden gól. Ten jsme nakonec dali my a odvezli si hodně důležité tři body,“ těší Koptu.

Šest zápasů a čtyři branky – Kopta je stěžejní osobnost Baníku Most. Ale pozor! Osobní mety si nedává…“Nemám to takhle, budu samozřejmě rád, když mi to tam bude padat. Čím více, tím lépe,“ usmívá se fotbalový sympaťák. On i jeho tým myslí na jedno – dostat Most do třetí ligy. Tenhle sen dostává reálné obrysy.

„Reálné to určitě je. Máme dobře poskládaný tým jak věkově, tak typologicky. Partu máme skvělou, takže k tomu, abychom měli co nejvyšší cíle nic nechybí. Postup je letos cíl každého z nás a jdeme si za tím už od prvního zápasu.“ dodává Jan Kopta.