Navíc se v přestupovém období Neratovicím povedla pikantnost, když Lípě vyfoukla střelce Halbicha. Ten se v novém působišti okamžitě gólově prosadil. Jenže českolipský Arsenal by se měl přejmenovat spíš na Arzenál, protože zbraní má dostatek – góly střílí jako na běžícím páse i bez Halbicha, má tři jarní výhry. Dvojice na čele se ještě bude určitě potit. To Most měl zatím obrovské štěstí, samozřejmě ale také podpořené kvalitou týmu. Na úvod jara bodoval ve všech třech zápasech a stačily mu na tři góly, které vyrobily sedm bodů a posun na první flek. Bude zajímavé sledovat další zápasy. O postup do ČFL se totiž ještě rozhoří bitva!