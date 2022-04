Studený vítr fanouškům nechutnal, ale hra mosteckého Baníku hřála. Konečně! Most ve všech jarních duelech vstřelil pouze jedinou branku. I tak mu to stačilo, aby se vyšvihl na první místo v tabulce divize B. Gólová erupce pak přišla v pátečním zápase s třetí Českou Lipou. Posuďte sami - 4. Opluštil Marek, 13. Glaser Petr, 25. Stružinský Matyáš, 56. Dolechek Danyil, 69. Nguyen Michal a hotovo. Hosté si v podstatě v celém střetnutí nevytvořili pořádnou šánci a přihráli domácímu gólmanovi Nejedlému čtvrtou jarní nulu do statistik.