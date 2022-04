„Co se týká sesbíraných bodů za první čtyři zápasy, tak si určitě nemůžeme stěžovat. Cíl na začátku sezony, který jsme si stanovili, jsme splnili. Všichni ale cítíme, že předvedená hra není optimální, ale každý zápas se nám podaří urvat týmovostí a charakterem týmu. Věřím, že se postupně rozjedeme a vybojujeme postup do vyšší soutěže,“ říká brankář FK Baník Most-Souš Jan Nejedlý.

Ve čtyřech zápasech tři vychytané nuly, to je špičková vizitka. A taky drahá! Střelci platí do klubové kasy za góly, hattricky, brankáři zase za čistá konta.

„A za ty jsem moc rád, ale jde o zásluhu celého týmu. Do obrany jsme koncentrovaní a zodpovědní, a jestli to takhle bude pokračovat a já každý víkend zaplatím nějakou korunu do naší společné kasy, tak se zlobit určitě nebudu,“ usmívá se Nejedlý, který se svým týmem vede tabulku s jednobodovým náskokem na druhé Neratovice. Divizní jaro je zkrátka dramatické, nebojí se Nejedlý, že vyhrávat na jeden gól je ošidnou záležitostí?

„Chtěli bychom vítězit výraznějším rozdílem, soupeři proti nám dobře brání a my musíme dobývat jejich branku. Zatím naše zápasy nenabízí tolik brankových příležitostí, ale body jsou body a ty jsou nedůležitější,“ vysvětluje gólman, který stejně jako zbytek týmu myslí na postup do třetí ligy.

„Tenhle klub a město si zaslouží, aby se tady hrála minimálně třetí ligy. Všichni v klubu pro to dělají maximum a věřím, že na konci sezony společně oslavíme postup,“ zasní se Jan Nejedlý. Zatím je k němu potřeba zdola ještě pár schodů.