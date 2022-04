Petře, jednoznačná výhra 5:0 nad třetím týmem tabulky. Čekal jste od zápasu až takovou kanonádu? Dneska opravdu rozhodla naše agresivita. Dneska jsem do toho vlétli jako za těch pět jarních kol ne. Z agresivity jsme vycházeli a myslím, že Lípu to překvapilo a myslím, že dnes naprosto zasloužené vítězství.

Vy jste na jaře góly šetřili, čekal jste, že právě dnes přijde takový rozjezd?

Nikdo to nečekal, spíše jsme očekávali opatrný fotbal a že nikdo nebude chtít udělat chybu, ale máte pravdu, že jsme v předchozích zápasech góly šetřili. Dneska se to zaplať pán bůh protrhlo. Myslím, že jsme dokonce mohli dát těch gólů i více. Pět nula ale mluví za všechno, teď půjdeme slavit.

Kam za fotbalem: V divizi už v pátek hostí lídr tabulky třetí tým

Jako lídr tabulky vedete o dva body před Neratovicemi. Vy osobně máte rád drama, nebo byste byl raději mít náskok deset bodů a být klidnější?Je samozřejmě lepší, když je klídek, protože jinak jsme stále pod nějakým tlakem. Jsou tady ambice na postup, ale myslím si, že zatím se s tím pereme statečně a snad to dotáhneme do zdárného konce.

Očima soupeře – brankář České Lípy Tomáš Plechatý:

„Rozhodla kvalita a naše individuální chyby. Dva góly jdou na můj vrub. Věděli jsme, že Most vychází z dobré defenzivy, což se i dneska ukázalo. Netuším, co se s námi dnes dělo, asi špatný den. Přiznám se, že jsme měli postupové ambice, ale touhle prohrou máme velký rozdíl na první místo tabulky a tak si myslím, že už to asi nedopadne.“