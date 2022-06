Poslední zápas sezony a výhra 7:1 nad Slaným. Byla to pro vás taková zlatá třešnička za sezonou? Určitě, byla to dlouhá a těžká sezona. Jsme strašně rádi, že jsme to takhle v posledním kole zvládli. Padlo hodně gólů, bylo strašně těžké počasí, ale jsem rád, že si sem našlo cestu hodně lidí a my jim mohli poděkovat za celou sezonu.

Obránce a kapitán FK Baník Most-Souš Vladimír Pátek.Zdroj: FK Baník Most-Souš

Kdybyste měl sezonu zhodnotit kompletně celou? Jaká byla letošní Divize B?

Sice je to čtvrtá nejvyšší soutěž, ale každý zápas byl opravdu strašně těžký. Jak se říká: Museli jsme jít od zápasu k zápasu. Nebyla to žádná sranda, já osobně si toho hodně vážím. Teď už docela chápu, jaké je to vyhrávat tituly, jak moc je to těžké. V ČFL, kam jsme postoupili, chceme udělat dobrý dojem.

Bylo to letos docela drama. Vy osobně, jako fotbalista a sportovec, byste byl radši, kdyby bylo rozhodnuto dříve. Nebo jste vyznavačem dramatu do posledních kol?

Upřímně, asi bych byl radši, kdyby se to rozhodlo třeba pět kol před koncem. Byly to nervy. Doma po Českém Brodě, kdy jsme vedli tabulku o čtyři body, odjeli jsme do Ostrova a věděli, že když to zvládneme, tak tomu budeme blízko, ale bohužel jsme ztratili a zase dostali Neratovice na koně. Takže já bych byl radši klidnější dříve, než v předposledním kole, navíc proti Lounům, na ty neumíme.

Co od třetí ligy očekávat? Tam už vás čeká kvalita, rezervy prvoligových týmů…

My jsme si to zkusili teď v zimní přípravě, tam jsme hráli se třetiligovými týmy. I v MOL Cupu, co jsme za posledních pár sezon hráli, tak jsme porazili Králův Dvůr, hráli jsme vyrovnaně s Příbramí. V zimě, i když jsme je třeba neporazili, tak jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. Byly to cenné zkušenosti a já myslím, že je dokážeme zúročit, že se pochlapíme a budeme hrát v klidu střed tabulky.

Zkusíte si třetí ligu za Most i v další sezoně.

Určitě zkusím (úsměv).